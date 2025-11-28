زمین لرزه ۳.۸ ریشتری پل سفید را لرزاند
زمینلرزهای به بزرگی ۳.۸ ریشتر حوالی پل سفید واقع در مرز استانهای مازندران و سمنان را لرزاند.
به گزارش ایلنا، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۸ ریشتر بامداد جمعه حوالی پل سفید، واقع در مرز استانهای مازندران و سمنان را لرزاند. این زمینلرزه در عمق ۶ کیلومتری زمین و در ساعت ۴ و ۵ دقیقه و ۴۸ ثانیه به وقت محلی به وقوع پیوست.
حسین علی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد: این زمینلرزه خسارتهای جانی و مالی در پی نداشته است و تا این لحظه هیچ گزارشی از آسیبهای جدی دریافت نشده است اما نیروهای امدادی در منطقه آمادهباش شدند.
طبق اطلاعات مرکز لرزهنگاری کشوری، این زمینلرزه در مناطقی همچون پل سفید (۲۱ کیلومتر)، کیاسر (۲۵ کیلومتر) و زیراب (۲۹ کیلومتر) احساس شد. همچنین، ساری (۵۳ کیلومتر) و سمنان (۶۱ کیلومتر) نیز نزدیکترین مراکز استان به محل وقوع این زمینلرزه بودند.