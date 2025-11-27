خبرگزاری کار ایران
استاندار لرستان:

حمایت از چهره های علمی و پژوهشی وظیفه مهم دستگاه های اجرایی است

استاندار لرستان گفت: حمایت از چهره های علمی و پژوهشی را وظیفه مهم دستگاه های اجرایی عنوان کرد.

به گزارش ایلنا، سید «سعید شاهرخی روز پنجشنبه ششم آذر ماه در دیدار صمیمی با پروفسور سکندر امان‌الهی بهاروند که با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی این استاد برجسته برگزار شد، بر ضرورت استفاده از توان علمی نخبگان و پژوهشگران برای تبیین هویت فرهنگی لرستان، توسعه اجتماعی استان و ارتقای جایگاه لرستان در حوزه مطالعات مردم‌شناسی تأکید کرد. 

وی با قدردانی از سال‌ها تلاش و پژوهش پروفسور امان‌الهی در حوزه فرهنگ، هویت، تاریخ شفاهی و مردم‌نگاری لرستان، این ذخایر علمی را سرمایه‌ای ارزشمند برای توسعه فرهنگی استان عنوان و اظهارکرد: حمایت از نخبگان، چهره‌های علمی و پژوهشگران وظیفه مهم دستگاه‌های اجرایی است. 

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تدوین دانشنامه فرهنگ و تمدن لرستان افزود: استفاده از ظرفیت علمی، پژوهشی و تجربی پروفسور امان الهی و سایر چهره‌های شاخص لرستان در این زمینه گام مهمی برای معرفی هرچه بیشتر غنای تاریخی و تمدنی لرستان خواهد بود. 

پروفسور «سکندر امان‌الهی» نیز در این دیدار با تشکر از توجه استاندار به جایگاه نخبگان، بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های پژوهشی، حمایت از طرح‌های فرهنگی و تلاش برای معرفی علمی‌تر هویت لرستان در سطح ملی و بین‌المللی تأکید کرد. 

در پایان این دیدار بر گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی میان استان و پژوهشگران برجسته لرستانی و تدوین طرح‌های مشترک فرهنگی و هویتی تاکید شد.

