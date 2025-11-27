معاون وزیر جهاد کشاورزی:
انار تولید شده در ایران کاملاً ارگانیک است / حتی یک قطره سم اجازه ورود به باغات انار را پیدا نکرده است
نگهداری قویترین بانک ژنتیکی انار ایران با ۷۶۲ رقم و ژرمپلاسم در ساوه
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور با تأکید بر اینکه انار تولید شده در ایران کاملاً ارگانیک است، گفت: با تلاش محققان این سازمان، حتی یک قطره سم اجازه ورود به باغات انار کشور را پیدا نکرده است و این محصول بهشتی، کاملاً پاک تولید میشود. به صراحت اعلام میکنم که انار تولیدی ایران، به ویژه انار ساوه، نه تنها سالم بلکه 100 درصد ارگانیک است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا گلمحمدی در آیین گشایش چهارمین جشنواره ملی انار شهرستان ساوه و اقوام ایرانی که در مسجد جامع تاریخی هزار ساله این شهرستان برگزار شد، افزود: شهرستان ساوه به عنوان پایتخت انار ایران ظرفیتهای بسیاری دارد. قدیمیترین ایستگاه تحقیقات انار کشور در این شهرستان قرار دارد و قویترین بانک ژنتیکی انار ایران با 762 رقم و ژرمپلاسم، در همین شهرستان نگهداری میشود.
وی ادامه داد: از 12 رقم تجاری انار که تاکنون در کشور به ثبت رسیده، 4 رقم متعلق به شهرستان ساوه و استان مرکزی است و هماکنون در سطح وسیع کشت میشود. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور توجه ویژهای به انار تولیدی شهرستان ساوه دارند و در این راستا هر طرح تحقیقاتی و فناورانهای که باغداران و تشکلها پیشنهاد دهند، با اولویت، حمایت مالی و علمی خواهد شد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور دستاوردهای فناورانه اخیر در حوزه انار شهرستان ساوه را برشمرد و اظهار داشت: طرحهای فناورانه از جمله طرح سایبان انار برای جلوگیری از ترکیدگی، آفتابسوختگی، دانهسفیدی و کاهش 70 درصدی آفات در این شهرستان به مرحله اجرا رسیده است. با این اقدامات محصول انار ایران امروز به عنوان محصولی سالم و ارگانیک شناخته میشود.
گلمحمدی تصریح کرد: در نخستین رویداد ملی فناورانه انار در شهرستان ساوه، 38 ایده نوآورانه ارائه شد که 3 ایده برتر انتخاب و با حمایت کامل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور به تولید انبوه خواهند رسید. همچنین از سال 1400 هنرستان جوارصنعت کشاورزی در ساوه تأسیس شده و هماکنون 123 هنرجو در رشتههای ماشینآلات کشاورزی و باغبانی مشغول به تحصیل هستند تا نسل آینده کشاورزان متخصص تربیت شوند.
وی از حضور و تلاشهای مسئولان، کشاورزان، باغداران و اصحاب رسانه در برگزاری چهارمین جشنواره ملی انار شهرستان ساوه و اقوام ایرانی قدردانی کرده و در این خصوص بیان داشت: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریمهای ظالمانه علیه کشور، همراهی تمامی بخشها میتواند به حل چالشهای کشاورزی کمک کند و جشنوارههایی از جمله جشنواره ملی انار شهرستان ساوه نقش مهمی در این مسیر دارند و این مسیر باید تداوم داشته باشد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور تأکید کرد: تراز تجاری بخش کشاورزی در سال گذشته با وجود مشکلات و تحریمها از منفی 11 میلیارد دلار به منفی 8 میلیارد دلار کاهش یافت که نشاندهنده بهبود 3 میلیارد دلاری است. با توجه به رشد مثبت بخش کشاورزی در سال جاری و بهرغم چالشهای جدی از جمله بحران آب و تغییر اقلیم، نرخ رشد این بخش از منفی 2.6 درصد به مثبت 3.2 درصد رسید.
گلمحمدی به ظرفیتهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور اشاره کرده و ابراز داشت: این سازمان با در اختیار داشتن 17 درصد کل اعضای هیئت علمی و محققان کشور، بیش از 90 درصد نهادههای فناورانه کشاورزی، 98 درصد هستههای اولیه بذر و بیش از 4 میلیارد دُز واکسن انسانی و دامی را تولید میکند. همچنین مدیریت و نگهداری 5.5 میلیون نمونه ژنتیکی گیاهی و دامی نیز در اختیار این سازمان است.
وی اضافه کرد: هنوز جای فعالیتها بسیار زیاد است، از تمامی دانشگاهیان، محققان و 83 درصد دیگر اعضای هیئت علمی و محققان کشور دعوت میشود به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور کمک کنند تا چالشهای ابر بحران آب، تغییر اقلیم و تحریم را پشت سر بگذاریم. دستیابی به دستاوردهای مثبت در حوزههای متعدد بخش کشاورزی نتیجه تلاش شرکتهای دانشبنیان و همدلی فعالان این بخش است که با همافزایی به ثمر نشسته است.