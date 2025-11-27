انار تولید شده در ایران کاملاً ارگانیک است / حتی یک قطره سم اجازه ورود به باغات انار را پیدا نکرده است

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا گل‌محمدی در آیین گشایش چهارمین جشنواره ملی انار شهرستان ساوه و اقوام ایرانی که در مسجد جامع تاریخی هزار ساله این شهرستان برگزار شد، افزود: شهرستان ساوه به عنوان پایتخت انار ایران ظرفیت‌های بسیاری دارد. قدیمی‌ترین ایستگاه تحقیقات انار کشور در این شهرستان قرار دارد و قوی‌ترین بانک ژنتیکی انار ایران با 762 رقم و ژرم‌پلاسم، در همین شهرستان نگهداری می‌شود.

وی ادامه داد: از 12 رقم تجاری انار که تاکنون در کشور به ثبت رسیده، 4 رقم متعلق به شهرستان ساوه و استان مرکزی است و هم‌اکنون در سطح وسیع کشت می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور توجه ویژه‌ای به انار تولیدی شهرستان ساوه دارند و در این راستا هر طرح تحقیقاتی و فناورانه‌ای که باغداران و تشکل‌ها پیشنهاد دهند، با اولویت، حمایت مالی و علمی خواهد شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور دستاوردهای فناورانه اخیر در حوزه انار شهرستان ساوه را برشمرد و اظهار داشت: طرح‌های فناورانه از جمله طرح سایبان انار برای جلوگیری از ترکیدگی، آفتاب‌سوختگی، دانه‌سفیدی و کاهش 70 درصدی آفات در این شهرستان به مرحله اجرا رسیده است. با این اقدامات محصول انار ایران امروز به عنوان محصولی سالم و ارگانیک شناخته می‌شود.

گل‌محمدی تصریح کرد: در نخستین رویداد ملی فناورانه انار در شهرستان ساوه، 38 ایده نوآورانه ارائه شد که 3 ایده برتر انتخاب و با حمایت کامل سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور به تولید انبوه خواهند رسید. همچنین از سال 1400 هنرستان جوارصنعت کشاورزی در ساوه تأسیس شده و هم‌اکنون 123 هنرجو در رشته‌های ماشین‌آلات کشاورزی و باغبانی مشغول به تحصیل هستند تا نسل آینده کشاورزان متخصص تربیت شوند.

وی از حضور و تلاش‌های مسئولان، کشاورزان، باغداران و اصحاب رسانه در برگزاری چهارمین جشنواره ملی انار شهرستان ساوه و اقوام ایرانی قدردانی کرده و در این خصوص بیان داشت: در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور، همراهی تمامی بخش‌ها می‌تواند به حل چالش‌های کشاورزی کمک کند و جشنواره‌هایی از جمله جشنواره ملی انار شهرستان ساوه نقش مهمی در این مسیر دارند و این مسیر باید تداوم داشته باشد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور تأکید کرد: تراز تجاری بخش کشاورزی در سال گذشته با وجود مشکلات و تحریم‌ها از منفی 11 میلیارد دلار به منفی 8 میلیارد دلار کاهش یافت که نشان‌دهنده بهبود 3 میلیارد دلاری است. با توجه به رشد مثبت بخش کشاورزی در سال جاری و به‌رغم چالش‌های جدی از جمله بحران آب و تغییر اقلیم، نرخ رشد این بخش از منفی 2.6 درصد به مثبت 3.2 درصد رسید.

گل‌محمدی به ظرفیت‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور اشاره کرده و ابراز داشت: این سازمان با در اختیار داشتن 17 درصد کل اعضای هیئت علمی و محققان کشور، بیش از 90 درصد نهاده‌های فناورانه کشاورزی، 98 درصد هسته‌های اولیه بذر و بیش از 4 میلیارد دُز واکسن انسانی و دامی را تولید می‌کند. همچنین مدیریت و نگهداری 5.5 میلیون نمونه ژنتیکی گیاهی و دامی نیز در اختیار این سازمان است.

وی اضافه کرد: هنوز جای فعالیت‌ها بسیار زیاد است، از تمامی دانشگاهیان، محققان و 83 درصد دیگر اعضای هیئت علمی و محققان کشور دعوت می‌شود به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور کمک کنند تا چالش‌های ابر بحران آب، تغییر اقلیم و تحریم را پشت سر بگذاریم. دستیابی به دستاوردهای مثبت در حوزه‌های متعدد بخش کشاورزی نتیجه تلاش‌ شرکت‌های دانش‌بنیان و همدلی فعالان این بخش است که با هم‌افزایی به ثمر نشسته است.

انتهای پیام/