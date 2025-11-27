سرپرست اداره حفاظت محیطزیست دلیجان:
چهارمین گروه متخلف شکار غیرمجاز در شهرستان دلیجان منهدم شد
سرپرست اداره حفاظت محیطزیست شهرستان دلیجان به انهدام یک گروه متخلف شکارچی اشاره کرده و در این خصوص گفت: چهارمین گروه متخلف شکار غیرمجاز جانوران وحشی در منطقه نراق در محدوده پناهگاه حیاتوحش دهستان جاسب این شهرستان شناسایی و منهدم شد.
به گزارش ایلنا، امیرحسین حمیدی افزود: یگان حفاظت محیطزیست شهرستان دلیجان با همکاری پلیس انتظامی یک گروه 3 نفره شکارچی متخلف که اقدام به شکار غیرمجاز یک رأس بز وحشی حمایت شده به همراه 2 بزغاله یک ساله کرده بود را شناسایی و دستگیری کردند.
وی ادامه داد: یکی از این افراد دارای سوابق متعدد تخلف شکار است. همچنین از این گروه یک قبضه سلاح گلوله زنی بدون مجوز، دوربین دوچشمی و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد. در این راستا با هماهنگی مقام قضایی شهرستان دلیجان اقدامات لازم جهت برخورد قانونی انجام شد.
سرپرست اداره حفاظت محیطزیست شهرستان دلیجان به چالشهای طبیعی موجود در حیاتوحش مانند زمان زادآوری، خشکسالی و کمآبی اشاره کرده و اظهار داشت: مشارکت مردمی و همکاری جوامع روستایی در پیشگیری و جلوگیری از تخلفات شکار و صید مهم است.
حمیدی تصریح کرد: از شهروندان و دوستداران محیطزیست درخواست میشود به منظور حفظ و نگهداری محیطزیست، هرگونه تخلف شکار و صید، خرید و فروش لاشه و احشام جانوران وحشی و هرگونه اقدام سودجویانه را به اداره شهرستان دلیجان یا سامانه تلفن گویای 1540 گزارش کنند.