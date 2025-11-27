خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سرپرست اداره حفاظت محیط‌زیست دلیجان:

چهارمین گروه متخلف شکار غیرمجاز در شهرستان دلیجان منهدم شد

چهارمین گروه متخلف شکار غیرمجاز در شهرستان دلیجان منهدم شد
کد خبر : 1719831
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان دلیجان به انهدام یک گروه متخلف شکارچی اشاره کرده و در این خصوص گفت: چهارمین گروه متخلف شکار غیرمجاز جانوران وحشی در منطقه نراق در محدوده پناهگاه حیات‌وحش دهستان جاسب این شهرستان شناسایی و منهدم شد.

به گزارش ایلنا، امیرحسین حمیدی افزود: یگان حفاظت محیط‌زیست شهرستان دلیجان با همکاری پلیس انتظامی یک گروه 3 نفره شکارچی متخلف که اقدام به شکار غیرمجاز یک رأس بز وحشی حمایت شده به همراه 2 بزغاله یک ساله کرده بود را شناسایی و دستگیری کردند.

وی ادامه داد: یکی از این افراد دارای سوابق متعدد تخلف شکار است. همچنین از این گروه یک قبضه سلاح گلوله زنی بدون مجوز، دوربین دوچشمی و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد. در این راستا با هماهنگی مقام قضایی شهرستان دلیجان اقدامات لازم جهت برخورد قانونی انجام شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان دلیجان به چالش‌های طبیعی موجود در حیات‌وحش مانند زمان زادآوری، خشکسالی و کم‌آبی اشاره کرده و اظهار داشت: مشارکت مردمی و همکاری جوامع روستایی در پیشگیری و جلوگیری از تخلفات شکار و صید مهم است.

حمیدی تصریح کرد: از شهروندان و دوستداران محیط‌زیست درخواست می‌شود به منظور حفظ و نگهداری محیط‌زیست، هرگونه تخلف شکار و صید، خرید و فروش لاشه و احشام جانوران وحشی و هرگونه اقدام سودجویانه را به اداره شهرستان دلیجان یا سامانه تلفن گویای 1540 گزارش کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات