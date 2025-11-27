نمایندگان کرمانشاه خواستار تسهیل سرمایهگذاری و حمایت از تولید و معادن استان شدند
در نشست فعالین اقتصادی استان کرمانشاه با اعضای کمیسیون صنایع مجلس و معاونین وزارت صمت، نمایندگان استان خواستار تسهیل سرمایهگذاری، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، رفع مشکلات معادن و تقویت زیرساختهای مرزی شدند تا رونق تولید، اشتغال و صادرات در استان افزایش یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، در نشست با اعضاء کمیسیون صنایع و معادن مجلس و معاونین وزارت صمت، ضمن بیان چالشهای استان، خواستارتسهیل سرمایهگذاری و حمایت از تولید و معادن استان شدند در ابتدای این نشست حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه، با بیان اینکه استان کرمانشاه در طول سالهای دفاع مقدس و عمر با برکت انقلاب دین خود را به نظام ادا کرده است، گفت: امروز ضروری است همه مسئولین تلاش مضاعفی جهت خدمت رسانی به مردم این استان داشته باشند.
حسینی کیا به سفر اعضاء کمیسون صنایع مجلس و معاونین وزارت صمت به استان اشاره کرد و با بیان بخشی از انتظارات از این سفر، گفت: اولین انتظار ما این است که ثبت سفارشهای استان تایید و بانک مرکزی هم منابع آن را پرداخت کند.
وی با بیان اینکه تعدادی از واحدهای تولیدی استان نیاز به سرمایه در گردش دارند، خواستار تامین سرمایه در گردش این واحدها شد.
نماینده سنقروکلیایی در مجلس، تعیین تکلیف پهنههای معدنی شهرستان سنقروکلیایی از سوی ایمیدرو را نیز خواستار شد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه قانون معادن در حال بازنگری است، از فعالین حوزه معدن خواست پیشنهادات خود را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه دهند تا در این بازنگری مورد توجه قرار گیرد.
حسینی کیا بر حمایت از شهرک های صنعتی استان نیز تاکید کرد.
فضل الله رنجبر نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه مردم کرمانشاه در طول این سالها به خوبی از کشور حراست کردهاند و اکنون باید به این استان توجه ویژه شود، گفت: سهم کرمانشاه از توسعه به اندازه نقشی که مردم استان در دروان دفاع مقدس و دیگر عرصههای حمایت از نظام داشتهاند، ادا نشده است.
وی با بیان اینکه باید به کرمانشاه نگاه ویژه شود، گفت: برای جبران توسعه نیافتگی کرمانشاه باید مشوقها و امتیازات خوبی برای این استان در نظر گرفته شود. به واقع کرمانشاه نیاز به تسهیلگری دارد تا سرمایه گذاری در این استان شکل گیرد و از قِبل آن اشتغال ایجاد و تولید رونق گیرد.
رنجبر با بیان اینکه کرمانشاه ظرفیتهای خوبی در حوزه مرز و تجارت دارد، گفت: متاسفانه زیرساختهای مرزی استان ضعیف است و باید تقویت شود تا شاهد رونق و توسعه صادرات در مرزهای استان باشیم.
وی ادامه داد: با توجه به ظرفیتهایی که کرمانشاه در حوزههای مختلف دارد، نباید درآمد مردم استان پایین باشد و اینقدر بیکار داشته باشیم. باید برای کرمانشاه تسهیلگری صورت گیرد تا شاهد توسعه این استان و رسیدن به جایگاه واقعیاش باشیم.
احسان باقرخانی رییس سازمان صمت استان هم ابراز امیدواری کرد سفر اعضای کمیسیون صنایع و معادن و معاونین وزارت صمت باعث رونق تولید و صادرات و بهبود فضای کسب و کار در استان شود.
وی با بیان اینکه تعامل دولت و مجلس باعث رفع مشکلات و اقتدار نظام خواهد شد، گفت: در این شرایط همه باید در کنار هم باشیم و کمک کنیم مشکلات مرتفع شود.
باقرخانی به برپایی پنلهای تخصصی با حضور اعضا کمیسیون صنایع و معادن مجلس و معاونین وزارت صمت هم اشاره کرد و گفت: در این پنلها مسائل برخی واحدهای تولیدی استان بررسی و تصمیمات خوبی گرفته شد که امیدواریم به رفع مشکلات این واحدها کمک کند.
کیوان کاشفی عضو هیات رییسه اتاق ایران هم با اشاره به نقش مهم مجلس در حل مشکلات بخش تولید، گفت: تصویب قوانین مناسب میتواند تا حدود زیادی به رفع مسائل بخش تولید کمک کند.
وی همچنین به نقش وزارت صمت در حمایت از تولیدکنندگان اشاره کرد و گفت: وزارت صمت باید حامی تولیدکنندگان باشد و انتظار داریم حوزه تسهیل گری این وزارتخانه قویتر باشد.
کاشفی همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر چهار نرخ ارز در کشور داریم، این موضوع را زمینه ساز ایجاد مشکلاتی برای حوزه تولید و تجارت کشور دانست و خواستار اصلاح این وضعیت شد.
عارف ابراهیم رییس خانه معدن استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه بخش معدن موتور محرک صنایع معدنی است، گفت امروزه حال بخش معدن خوب نیست و باید برای رفع مشکلات این بخش فکری کنیم.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت معادن استان، گفت: در استان کرمانشاه ۲۳۶ پروانه بهره برداری در بخش معدن صادر شده که حدود ۵۰ فقره آن غیرفعال است.
رییس خانه معدن استان کرمانشاه ذخایر معادن استان را ۱.۷ ملیارد تن از ۱۰ نوع ماده معدنی عنوان کرد و گفت: کرمانشاه بلحاظ ظرفیت های معدنی جزو استانهای متوسط به پایین است.
ابراهیمی سنگ معدنی و دولومیت را از مزیتهای معدنی استان برشمرد و گفت: باید برای این مواد معدنی واحدهای فرآوری ایجاد شود.
وی با بیان اینکه عمده ذخایر قیرطبیعی کشور در استان کرمانشاه قرار دارد، گفت: با این وجود ظرفیت شناسایی شده قیرطبیعی استان به حدی نیست که قابلیت ایجاد واحد فراوری بزرگی داشته باشیم، لذا ابتدا باید اکتشاف اصولی صورت بگیرد و سپس استخراج کنیم و بعد به سمت ایجاد واحد فرآوری بزرگ برویم.
رییس خانه معدن استان کرمانشاه در ادامه به مشکلات معدن کاران استان اشاره کرد و تامین سوخت مورد نیاز ماشین آلات معدن کاران، رفع مشکل معارضین و حقوق دولتی معادن را از جمله این مشکلات برشمرد و خواستار چاره اندیشی برای رفع آنها شد.
جهانبخش شکری رییس خانه صنعت و معدن کرمانشاه نیز به ظرفیتهای استان در حوزه صنعت اشاره کرد و خواستار حمایت ویژه از این بخش شد.
وی با اشاره به چالشهای بخش صنعت استان، گفت: قیمتهای دستوری تعادل بازار را به هم زده و باید این روند اصلاح شود.
رییس خانه معدن استان کرمانشاه به مشکل تعهدات ارزی هم اشاره کرد و گفت: این موضوع هم به بخش تولید و هم بخش تجارت ما ضربه زده و باعث کاهش صادرات کشور شده است.
وی سخت گیریهای صندوق توسعه ملی، افزایش هزینه انرژی و مشکل تامین سوخت برای ژنراتور واحدهای تولیدی در زمان قطع برق را از دیگر چالشهای حوزه صنعت برشمرد.
شکری همچنین با اشاره به لزوم تک نرخی شدن ارز، گفت: این امر میتواند جلوی رانت و فساد را گرفته و ثبات در برنامه ریزی ایجاد کند.