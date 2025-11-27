به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، امروز در نشست فعالان اقتصادی استان که با حضور رئیس و اعضای هیئت رئیسه و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، معاونان وزارت صمت، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاون رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیرعامل بانک صنعت و معدن، جمعی از مدیران وزارتخانه‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، ضمن قدردانی از حضور مقامات ملی و استانی، با اشاره به ظرفیت‌ها و شرایط خاص استان اظهار کرد:

کرمانشاه به‌عنوان دروازه زائران عتبات عالیات، ۲۵ هزار کیلومتر مربع وسعت و دو میلیون نفر جمعیت دارد؛ استانی با ترکیب جمعیتی متنوع شامل ۶۵ درصد شیعه و ۲۵ درصد اهل سنت که به‌درستی «رنگین‌کمان جمهوری اسلامی» خوانده می‌شود.

. وی ادامه داد: استان کرمانشاه با ۱۴ شهرستان، ۳۵ شهرداری و ساختار اشتغال ۵۰ درصد خدمات، ۲۵ درصد صنعت و ۲۵ درصد کشاورزی تصویر اقتصادی استان را تشکیل می‌دهد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه پیش از دولت جدید، کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری کشور را داشت، خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری استان حدود ۱۵ درصد بود و کرمانشاه قله بیکاری کشور محسوب می‌شد؛ اما امروز، پس از نیم قرن، در بهار و تابستان نرخ بیکاری تک‌رقمی و به ۸ تا ۹.۵ درصد رسیده است که نشان‌دهنده نگاه حمایتی دولت و نظام به استان است.

وی افزود: کرمانشاه به‌دلیل جنگ تحمیلی، زلزله، درگیری‌های مرزی با داعش و آسیب‌های اخیر در جنگ ۱۲ روزه که طی آن بیش از ۱۱۰ بار بمباران شدیم، ۶۶ شهید تقدیم کرده و صدها مجروح داشته، از مسیر طبیعی توسعه عقب مانده است. در حالی که استان‌هایی مانند اصفهان، مرکزی و یزد مسیر پیشرفت را طی می‌کردند، ما درگیر دفاع از کشور بودیم. هنوز هم در اراضی کشاورزی هنگام شخم زدن، احتمال یافتن مهمات جنگی وجود دارد.

حبیبی تأکید کرد: کرمانشاه باید متفاوت دیده شود و نیازمند نگاه ویژه است و خوشبختانه این نگاه را در چهره همه حاضران دیدم؛ اطمینان دارم حضور امروز آن‌ها می‌تواند برای استان اثرگذار باشد.

وی با اشاره به موقعیت ممتاز استان گفت: کرمانشاه نقطه اتصال صنعت ایران با بازارهای جهانی، به‌ویژه بازارهای عربی است. با ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک، پنج بازارچه رسمی از پاوه تا سومار، پایانه صادراتی و منطقه آزاد، استان ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد. هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد صادرات ایران به عراق از طریق کرمانشاه انجام می‌شود و در صورت سامان‌دهی بازارچه‌ها، این ظرفیت به ۶۰ تا ۷۰ درصد قابل افزایش است.

استاندار کرمانشاه از وجود ۲۴ شهرک و ناحیه صنعتی، سه پتروشیمی فعال و سه پتروشیمی در حال اجرا، عبور خط لوله غرب کشور، صنایع بزرگ فولاد و سیمان، تولید سالانه میلیون‌ها تن سیمان و کاشی، صنایع دارویی و روغن‌نباتی و مجموعه‌های خودروسازی به‌عنوان ظرفیت‌های راهبردی استان نام برد و گفت: این توانمندی‌ها کرمانشاه را در جایگاه استان‌های صنعتی کشور قرار می‌دهد و با نگاه ویژه دولت و مجلس می‌تواند به قطب صنعتی منطقه تبدیل شود.

حبیبی ادامه داد: بخش خصوصی استان امروز با قدرت و ظرفیت بالایی در این نشست حضور دارد. از ۹۴۱ واحد صنعتی در سطح استان، حدود ۸۰۰ واحد فعال هستند و مابقی در حال بازگشت به چرخه تولید. استان همچنین ظرفیت‌های کم‌نظیری مانند ۷۰ درصد ذخایر قیر طبیعی کشور در شهرستان گیلانغرب دارد که اگر به‌صورت اصولی فرآوری شود، ارزش افزوده بسیار بالایی ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: استان یک هزار و ۱۵۶ واحد صنعتی و معدنی در حال اجرا دارد که میانگین پیشرفت آن‌ها حدود ۶۰ درصد است و این طرح‌ها نیازمند حمایت و نگاه ویژه، به‌ویژه از سوی سیستم بانکی هستند تا به نتیجه برسند. همچنین فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی، مشکلات تأمین ارز و محدودیت‌های بهره‌برداری از معادن از جمله چالش‌های جدی بخش خصوصی است که نیازمند هماهنگی جدی است.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: حضور مسئولان ارشد کشور در این نشست فرصت ارزشمندی است تا مسائل اساسی استان مطرح شود و با تشکیل کمیته سه‌جانبه در وزارت صمت و جلسات تخصصی کمیسیون صنایع در مجلس، مشکلات استان به‌صورت دقیق و کارشناسی پیگیری خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های مرزی گفت: زیرساخت‌های مرزی استان نیازمند نگاه ویژه دو سازمان کلیدی یعنی وزارت راه و گمرک است. اگر گمرک و دستگاه‌های مرتبط وظایف خود را به‌درستی در مرزها انجام دهند، هم صادرات افزایش می‌یابد و هم رضایتمندی مرزنشینان تأمین می‌شود.

استاندار کرمانشاه افزود: تکمیل زیرساخت‌های منطقه آزاد قصرشیرین از اولویت‌های مهم استان است. این منطقه آزاد به‌صورت مشترک با عراق اداره خواهد شد و تسریع در تکمیل زیرساخت‌های آن ضروری است. توسعه دهکده لجستیک و اتصال آن به منطقه آزاد نیز از مطالبات جدی استان است.

وی با قدردانی از اجرای قانون ساماندهی تجارت مرزی اظهار کرد: کرمانشاه نخستین استانی بود که این قانون را به‌طور کامل اجرا کرد و تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیون دلار از محل همین قانون به استان جذب شده است؛ اکنون ۷۰ هزار مرزنشین از این قانون بهره‌مند می‌شوند. حبیبی پیشنهاد افزودن دو منطقه قصرشیرین و گیلانغرب به فهرست مناطق مشمول را مطرح کرد.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: این استان دروازه صنعتی و تجاری جمهوری اسلامی ایران است و می‌تواند سومین قطب پتروشیمی کشور شود و به مرکز تجارت ایران و عراق و یکی از مهم‌ترین مراکز فرآوری مواد معدنی کشور تبدیل شود. اگر دولت، مجلس و بخش خصوصی پای کار آیند، آینده روشنی پیش‌روی استان خواهد بود.

وی با قدردانی از ظرفیت بخش خصوصی افزود: بخش خصوصی کرمانشاه فعال و توانمند است و نیازمند پشتیبانی جدی دولت و مجلس برای فعال‌سازی کامل است.

حبیبی همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح سیاست‌های تمرکز سرمایه‌گذاری در کشور گفت: اگر انتظار داریم استان‌های مرزی و کمتر برخوردار توسعه پیدا کنند، یک راه بیشتر وجود ندارد؛ بارگذاری توسعه و سرمایه‌گذاری باید از فلات مرکزی به استان‌های پیرامونی منتقل شود. تا زمانی که یک سرمایه‌گذار همان بازدهی را در تهران، البرز، مرکزی، قزوین، سمنان و اصفهان می‌بیند، طبیعتاً به سمت کرمانشاه، ایلام، کردستان، چهارمحال و بختیاری یا خراسان جنوبی نخواهد آمد.

وی افزود: این موضوع را به رئیس‌جمهور محترم نیز عرض کرده‌ام. ایشان برای تهران محدودیت بارگذاری ایجاد کردند، اما این محدودیت باید برای دیگر استان‌های مرکزی نیز اعمال شود تا فرصت برای توسعه استان‌های مرزی فراهم شود.

انتهای پیام/