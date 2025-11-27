خبرگزاری کار ایران
عضو شورای شهر کرج مطرح کرد:

معطلی ۹۰ دقیقه‌ای مردم در حاشیه شهر؛ ضرورت بازمهندسی خطوط اتوبوسرانی کرج برای عدالت خدمات

معطلی ۹۰ دقیقه‌ای مردم در حاشیه شهر؛ ضرورت بازمهندسی خطوط اتوبوسرانی کرج برای عدالت خدمات
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر کرج با انتقاد از توزیع نامتوازن خدمات اتوبوسرانی، ضمن ارائه گزارشی از اعتبارات و خریدهای انجام‌شده در دوره ششم شورا، خطاب به شهردار تأکید کرد بازمهندسی فوری خطوط ناوگان حمل‌ونقل عمومی ضروری است؛ چراکه امروز فاصله ۳ تا ۵ دقیقه‌ای سرویس‌دهی در BRT در تضاد کامل با معطلی ۴۵ تا ۹۰ دقیقه‌ای شهروندان محلات مختلف است.

به گزارش ایلنا از البرز، علیرضا رحیمی محمودآبادی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر کرج، در تذکری رسمی به شهردار کرج با اشاره به نارضایتی گسترده شهروندان از توزیع نامتوازن خدمات حمل‌ونقل عمومی، بر لزوم بازمهندسی خطوط ناوگان اتوبوسرانی تأکید کرد.

وی با تشریح اعتبارات مصوب دوره ششم شورا در حوزه حمل‌ونقل عمومی گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۷ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه ناوگان تصویب شده است. همچنین ۱۶۱ دستگاه اتوبوس خریداری شد که تاکنون ۸۸ دستگاه به مدیریت شهری تحویل شده و تکمیل تحویل ناوگان نیازمند پیگیری جدی شهردار محترم است تا بتوانیم خدمات مطلوب‌تری به شهروندان ارائه کنیم.

رحیمی با اشاره به مصوبات کلیدی شورا در زمینه توسعه حمل‌ونقل عمومی افزود: مجوز جذب ۴۰۶ راننده پایه یک، خرید ۶۳ دستگاه ون جدید برای جایگزینی ون‌های فرسوده و احداث مسیر خط BRT از جمله اقدامات مهم بوده است. تاکنون حدود ۲۴۰ راننده جذب و ۴۳ نیرو نیز در مرحله به‌کارگیری هستند، اما روند جذب آنان در اداره کل سرمایه انسانی متوقف شده و با کندی پیش می‌رود. انتظار می‌رود شهردار محترم برای تسریع این روند دستور لازم را صادر کند.

رئیس کمیسیون عمران، با اشاره به راه‌اندازی خط BRT با ۵۵ دستگاه اتوبوس، تصریح کرد: با وجود نقدهای منصفانه و غیرمنصفانه، استقبال مردم نشان می‌دهد خط BRT اقدامی مؤثر بوده است. اما بازمهندسی خطوط اتوبوسرانی که بارها در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در کمیسیون‌های عمران و تلفیق تذکر داده بودم، همچنان مغفول مانده و بدون آن، توزیع خدمات هرگز عادلانه نخواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق شورا با انتقاد صریح از اولویت‌گذاری مدیریت شهری خطاب به شهردار گفت: نگاه شما صرفاً به هسته مرکزی شهر متمرکز شده و این در حالی است که محلات متعددی مانند حسن‌آباد، اوقافی‌ها، اشتراکی، بهارستان، اسلام‌آباد، حصار، شهرک امیرالمؤمنین(ع)، اکبرآباد، اخترآباد، آق‌تپه، کیانمهر، گلستان یک مهرشهر، کلاک، بنیاد، شهرک ۲۲ بهمن و کوثر با کمبود جدی اتوبوس مواجه‌اند و درخواست‌های مردمی در این مناطق بسیار بالاست.

وی در پایان با انتقاد از اختلاف فاحش در زمان انتظار خدمات، یادآور شد: امروز در بسیاری از محلات اطراف مرکز شهر، شهروندان ۴۵ تا ۹۰ دقیقه در ایستگاه‌ها منتظر اتوبوس می‌مانند، در حالی که در مسیر BRT سر فاصله سرویس‌ها ۳ تا ۵ دقیقه است. این وضعیت با اصول عدالت در توزیع خدمات همخوانی ندارد. بازمهندسی خطوط اتوبوس و تاکسی می‌تواند رضایت حداکثری شهروندان را به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/
