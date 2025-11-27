دستگیری چهار فروشنده مواد مخدر در چُرام

به گزارش ایلنا از کهگیلویه بزرگ، " سرهنگ حجت‌اله خلیلی" در گفت و گو با رسانه‌ها به تشریح چگونگی دستگیری این فروشندگان مواد مخدر در شهرستان چُرام پرداخت و اظهارداشت: در روزهای اخیر مأموران پلیس با اشراف اطلاعاتی و برنامه‌ ریزی دقیق موفق شدند چهار نفر از عاملان اصلی فروش مواد مخدر را در چند روستا و بخش مرکزی شهرستان چُرام دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از مخفیگاه‌ها و محل‌های تردد این افراد مقادیری قابل توجه از انواع مواد مخدر کشف و ضبط شد، خاطرنشان کرد: با هماهنگی دستگاه قضایی، دو دستگاه خودرو که این افراد با استفاده از آن اقدام به جابه‌جایی و توزیع مواد مخدر می‌کردند، توقیف شد.

با فروشندگان مواد مخدر مماشات نمی کنیم

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان چُرام در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: تمامی مراحل شناسایی و دستگیری این فروشندگان بدون هیچ‌گونه حاشیه یا خسارت انجام و مُتهمان پس از تشکیل پرونده، با دستور مقام قضایی روانه زندان شدند.

خلیلی با تأکید براینکه پلیس در این عملیات از ظرفیت نیروهای تخصصی و تجربه میدانی استفاده کرد، یادآورشد: هیچ‌گونه مماشات و تساهلی با عاملان توزیع مواد مخدر در شهرستان چُرام وجود نخواهد داشت.

وی افزود: برنامه‌ های پلیس در این حوزه با قوت بیشتر ادامه پیدا می‌کند و عملیات اخیر تنها بخشی از اقدامات مستمر پلیس برای پاکسازی نقاط مختلف شهرستان چُرام از وجود عناصر آلوده است.

به گزارش ایلنا، شهرستان چُرام از شهرستان‌های ششگانه گرمسیری در استان کهگیلویه و بویراحمد بشمار می‌رود که با یاسوج مرکز استان حدود ۱۸۰ کیلومتر فاصله دارد.

این شهرستان دارای اماکن متعدد گردشگری نظیر چشمه های بلقیس ، عمران ، کورسا ، تنگه پیرزاد، دشت ها و باغات دَمدره ، شالیزارهای کره شهبازی ، باغات سردسیری طسوج و سادات بعلاوه اماکن زیارتی متعدد نظیر امامزاده بی بی رشیده (ع) و امام زاده علی (ع) است.

