تأکید استاندار خوزستان بر ضرورت استفاده از مدل و برنامه مشخص در توزیع آب کشاورزی هویزه و دشت آزادگان

حل مشکل تامین آب کشاورزان ۲ شهرستان هویزه و دشت آزادگان به یک مدل و برنامه مشخص و عادلانه برای توزیع و تقسیم آب نیاز دارد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده شامگاه چهارشنبه با سفر به هویزه در جلسه‌ای اضطراری پای صحبت‌های کشاورزان منطقه رفیع این شهرستان نشست و دستور تشکیل جلسه‌ای فوری برای صبح امروز پنجشنبه جهت تعیین مدل نهایی توزیع عادلانه آب صادر کرد.

وی با شنیدن مستقیم مشکلات و دغدغه‌های کشاورزان منطقه در خصوص توزیع آب کشاورزی تاکید کرد: برای حل فوری این موضوع، جلسه‌ای تکمیلی صبح پنجشنبه با حضور نمایندگان کشاورزان تشکیل شود.

استاندار خوزستان افزود: این برنامه باید به گونه‌ای باشد که مشکلات آبی کشاورزان در شهرهای رفیع، دشت آزادگان، بستان، سوسنگرد و سایر مناطق روستایی اطراف را برطرف کند.

 

 

