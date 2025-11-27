شیراز میزبان رقابت فیلمسازان ۲۱ کشور است؛
تنوع بیسابقه آثار در جشنواره جهانی فجر؛ از اروپای مرکزی تا شرق آسیا/این خبرم برای دیروز عصر بوده و ایسنا کار کرده
دو بخش رقابتی مسابقه سینمای بینالملل و جلوهگاه شرق در جشنواره جهانی فیلم فجر طبق اعلام دست اندرکاران این رویداد، میزبان طیف متنوعی از فیلمها است.
به گزارش ایلنا، امسال در چهل و سومین دوره جشنواره ۱۶ فیلم ایرانی و خارجی در بخش سینمای بینالملل و همینطور ۱۲ فیلم در بخش جلوهگاه شرق به نمایش درمیآید.
بخش بینالملل چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر با ۱۶ فیلم از ۲۱ کشور جهان، آثار متنوعی را میزبانی میکند.
این بخش شامل آثار تاریخی، اجتماعی و شخصیتمحور، تنوع گستردهای از روایتها و سبکهای سینمایی را به مخاطبان ارائه میکند.
در بخش مسابقه بینالملل، دو فیلم از جمهوری چک و سه فیلم از ایران حضور دارد. همچنین آثار کشورهای یونان، مجارستان، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، رومانی، آرژانتین، ایتالیا، روسیه، هند، مصر، نروژ، سوئد، عربستان سعودی، قطر، فرانسه، قرقیزستان و بلغارستان در جشنواره به رقابت میپردازند. برخی از فیلمها محصول مشترک هستند.
اسامی فیلمهای حاضر به این شرح است: «او نمیخوابد» به کارگردانی رضا جمالی، «سرزمین بیپایان» ساخته واسیلیس مازومنوس، «درسآموخته» از بالینت سیملر، «رودخانه بازمیگردد» ساخته ماساکازو کانکو، «وقتی دوباره شکوفه میزنیم» به کارگردانی شین کیونگسو، «آفرینش یک انسان» ساخته مراد چری، «کاتانه» به کارگردانی یوانا میشی، «تل هیزم» ساخته وینود کاپری، «بوی پدرم» به کارگردانی محمد سیام، «به من نگاه کن» ساخته والدیمیر گراماتیکوف، «مارس تا مه» به کارگردانی مارتین پاول رپکا، «کارشناس کشاورزی» اثر مارتین تورنس، «معامله در مرز» از دستان ژاپار ریسکلدی، «ساخت اتحادیه اروپا» ساخته استفان کوماندارف، «زمانی در ابدیت» به کارگردانی مهدی نوروزیان و «پل» به کارگردانی محمد عسگری.
همچنین در بخش جلوهگاه شرق جشنواره ۱۲ فیلم از ۱۰ کشور حضور دارند.
«سوی دیگر» به کارگردانی ایندو لاکشمی و «در شکم ببر» به کارگردانی جاتلا سیدارتا از هند، «چرخه» به کارگردانی ارکان تاهوشاوغلو از ترکیه، «جایی که درناهای سفید میرقصند» به کارگردانی مایکل لوکاچفسکی و «کوه عاشقان» به کارگردانی صلوات یوزیف از روسیه، «چانگآن، شیآن» به کارگردانی ژانگ ژونگ از کشورهای چین و ایران، «پاوانه برای یک نوزاد» به کارگردانی چونگ کیات آون از مالزی و هنگکنگ، «شنا در تعطیلات» به کارگردانی کن ایوزکا از ژاپن، «توافق» به کارگردانی محمد رشاد از مصر، «در جستجوی بهار» به کارگردانی ایوب شهابالدینوف از ازبکستان، «مرد آرام» به کارگردانی بهنوش صادقی و «پس از عاشقی» ساخته محمدعلی صفورا از ایران در بخش جلوهگاه شرق روی پرده میروند.