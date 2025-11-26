استاندار فارس مطرح کرد؛
استمرار جشنواره، دبیرخانه جهانی فیلم فجر را در شیراز تثبیت میکند
جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز سرآغازی برای میزبانی رویدادهای بینالمللی است
استاندار فارس در آیین افتتاحیه چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز، این رویداد را سرآغازی برای تثبیت جایگاه شیراز بهعنوان کانون فرهنگ و هنر ایران دانست.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی استان فارس افزود: به فرموده مقام معظم رهبری، استان فارس بهترین مظهر تلفیق دین، حماسه و هنر است» و شیراز با پیشینه درخشان خود در عرصه شعر، ادب و هنر، امروز میتواند در حوزه سینما نیز نقشآفرینی کند.
وی افزود: پس از رایزنی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تفاهمنامهای برای برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز به امضا رسید و با وجود آنکه کمتر از ۴۰ روز تا موعد برگزاری باقی مانده بود، با تلاش شبانهروزی همکاران در استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری شیراز و دیگر نهادهای مرتبط، این جشنواره در موعد مقرر آغاز شد.
استاندار فارس با تأکید بر ضرورت تداوم این رویداد بیان داشت: استمرار برگزاری جشنواره در سطحی شایسته و با کیفیتی ممتاز، انتقال دائم دبیرخانه جشنواره جهانی فیلم فجر به شیراز را تثبیت خواهد کرد.
وی افزود: ایران تنها در تهران خلاصه نمیشود و شهرهایی همچون شیراز با پیشینه تاریخی، فرهنگی و هنری خود، توانایی و ظرفیت میزبانی جشنوارههای بینالمللی و رویدادهای بزرگ فرهنگی را دارند و میتوانند در این عرصه نقشآفرینی مؤثر داشته باشند.
نماینده عالی دولت در استان، شیراز را شهری با مردمی مهماننواز، صلحجو و جستوجوگر در عرصههای علمی و فرهنگی معرفی کرد و گفت: شیراز، شهر حافظ و سعدی، با روحیه مسالمتآمیز و پیشینه فرهنگی غنی، میتواند بهعنوان شهر بینالمللی صلح مطرح شود و حتی میزبان مذاکرات جهانی باشد.
استاندار فارس در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز سرآغازی برای میزبانی رویدادهای بینالمللی دیگر خواهد بود و امیدواریم این مسیر به شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان فارس منجر شود.