به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان فارس افزود: به فرموده مقام معظم رهبری، استان فارس بهترین مظهر تلفیق دین، حماسه و هنر است» و شیراز با پیشینه درخشان خود در عرصه شعر، ادب و هنر، امروز می‌تواند در حوزه سینما نیز نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: پس از رایزنی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تفاهم‌نامه‌ای برای برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز به امضا رسید و با وجود آنکه کمتر از ۴۰ روز تا موعد برگزاری باقی مانده بود، با تلاش شبانه‌روزی همکاران در استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری شیراز و دیگر نهادهای مرتبط، این جشنواره در موعد مقرر آغاز شد.

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت تداوم این رویداد بیان داشت: استمرار برگزاری جشنواره در سطحی شایسته و با کیفیتی ممتاز، انتقال دائم دبیرخانه جشنواره جهانی فیلم فجر به شیراز را تثبیت خواهد کرد.

وی افزود: ایران تنها در تهران خلاصه نمی‌شود و شهرهایی همچون شیراز با پیشینه تاریخی، فرهنگی و هنری خود، توانایی و ظرفیت میزبانی جشنواره‌های بین‌المللی و رویدادهای بزرگ فرهنگی را دارند و می‌توانند در این عرصه نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

نماینده عالی دولت در استان، شیراز را شهری با مردمی مهمان‌نواز، صلح‌جو و جست‌وجوگر در عرصه‌های علمی و فرهنگی معرفی کرد و گفت: شیراز، شهر حافظ و سعدی، با روحیه مسالمت‌آمیز و پیشینه فرهنگی غنی، می‌تواند به‌عنوان شهر بین‌المللی صلح مطرح شود و حتی میزبان مذاکرات جهانی باشد.

استاندار فارس در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز سرآغازی برای میزبانی رویدادهای بین‌المللی دیگر خواهد بود و امیدواریم این مسیر به شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان فارس منجر شود.

