خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار فارس مطرح کرد؛

استمرار جشنواره، دبیرخانه جهانی فیلم فجر را در شیراز تثبیت می‌کند

استمرار جشنواره، دبیرخانه جهانی فیلم فجر را در شیراز تثبیت می‌کند
کد خبر : 1719635
لینک کوتاه کپی شد.

جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز سرآغازی برای میزبانی رویدادهای بین‌المللی است

استاندار فارس در آیین افتتاحیه چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز، این رویداد را سرآغازی برای تثبیت جایگاه شیراز به‌عنوان کانون فرهنگ و هنر ایران دانست.

به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی استان فارس افزود: به فرموده مقام معظم رهبری، استان فارس بهترین مظهر تلفیق دین، حماسه و هنر است» و شیراز با پیشینه درخشان خود در عرصه شعر، ادب و هنر، امروز می‌تواند در حوزه سینما نیز نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: پس از رایزنی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تفاهم‌نامه‌ای برای برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز به امضا رسید و با وجود آنکه کمتر از ۴۰ روز تا موعد برگزاری باقی مانده بود، با تلاش شبانه‌روزی همکاران در استانداری، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری شیراز و دیگر نهادهای مرتبط، این جشنواره در موعد مقرر آغاز شد.

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت تداوم این رویداد بیان داشت: استمرار برگزاری جشنواره در سطحی شایسته و با کیفیتی ممتاز،  انتقال دائم دبیرخانه جشنواره جهانی فیلم فجر به شیراز را تثبیت خواهد کرد.

 وی افزود: ایران تنها در تهران خلاصه نمی‌شود و شهرهایی همچون شیراز با پیشینه تاریخی، فرهنگی و هنری خود، توانایی و ظرفیت میزبانی جشنواره‌های بین‌المللی و رویدادهای بزرگ فرهنگی را دارند و می‌توانند در این عرصه نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

نماینده عالی دولت در استان، شیراز را شهری با مردمی مهمان‌نواز، صلح‌جو و جست‌وجوگر در عرصه‌های علمی و فرهنگی معرفی کرد و گفت: شیراز، شهر حافظ و سعدی، با روحیه مسالمت‌آمیز و پیشینه فرهنگی غنی، می‌تواند به‌عنوان شهر بین‌المللی صلح مطرح شود و حتی میزبان مذاکرات جهانی باشد.

استاندار فارس در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز سرآغازی برای میزبانی رویدادهای بین‌المللی دیگر خواهد بود و امیدواریم این مسیر به شکوفایی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان فارس منجر شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات