مدیر حج و زیارت گیلان خبر داد:

نام نویسی عمره مفرده در ماه‌های رجب و شعبان

نام نویسی عمره مفرده در ماه‌های رجب و شعبان
مدیر حج و زیارت گیلان از نام نویسی دارندگان اسناد عمره مفرده برای اعزام در ماه‌های رجب و شعبان از صبح نهم آذر ماه خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، وحید اسکندری گفت: دارندگان فیش عمره مفرده برای اعزام در ماه‌های رجب و شعبان المعظم می‌توانند برای نام نویسی در کاروان‌ها، از صبح روز یکشنبه ۹ آذر به سامانه MY.HAJ.IR مراجعه کنند. 

مدیر حج و زیارت گیلان افزود: اعزام داوطلبان گیلانی ثبت نام شده بر اساس سهمیه مشخص شده برای استان انجام می‌شود.

وی گفت: برنامه ریزی برای اعزام در ماه مبارک رمضان و عید نوروز نیز در حال انجام است که تاریخ نام نویسی برای متقاضیان در این بازه زمانی اعلام خواهد شد.

 

