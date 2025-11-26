تا پایان دولت مرکز بهداشتی استیجاری نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار ایلنا، دکتر علیرضا رییسی شامگاه چهارشنبه در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان لرستان که با حضور کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در محل سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، با اشاره به وجود ۱۲۵ مرکز بهداشتی استیجاری و ۹۶ مرکز ایجادشده در سطح لرستان اظهارداشت: در طرح تحول سلامت سال ۹۲ تنها با ارسال یک نامه می‌شد تمام این مراکز را نوسازی کرد.

وی ادامه داد: جدا از علل انجام نشدن این طرح یا ارسال نامه، براساس رسالت وزارت بهداشت در مناطق محروم، قول می‌دهم ۵۹ خانه بهداشت ایجاد شده را تا سال آینده و ۴۱ مرکز استیجاری شامل ۲۳ خانه بهداشت، ۳ پایگاه سلامت روستایی و ۱۱ مرکز بهداشتی درمانی را در دو سال آینده تکمیل کنیم.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: این اقدام نیازمند امضای تفاهم‌نامه‌ای بین استاندار لرستان و وزارت بهداشت و آماده‌سازی زمین توسط استان لرستان است که با اجرای این طرح حدود ۵۰ درصد از کمبودهای فعلی برطرف خواهد شد.

رئیسی افزود: تلاش می‌کنیم تا پایان این دولت هیچ مرکز استیجاری نداشته باشیم هرچند حوزه بهداشت اعتبار کافی برای پرداخت اجاره‌بها ندارد و وجود مراکز استیجاری با ماهیت خدمات بهداشتی پایدار در تناقض است.

معاون بهداشت وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حل مشکل عقب‌افتادگی پرداخت‌های بیمه‌ای، از انعقاد تفاهم‌نامه جدید پزشک خانواده روستایی خبر داد و افزود: برای اولین‌بار، دندانپزشکان نیز به این طرح پیوسته‌اند که موجب جذب قابل‌توجه دندانپزشک در آینده نزدیک خواهد شد.

