مرگ دلخراش دو نفر به علت گازگرفتگی در کاشان

به گزارش ایلنا، مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری کاشان گفت: حادثه کارگاه ترشی در ساعت ۱۵:۲۱ به ستاد فرماندهی عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کاشان، سید مصطفی محتشمیان با بیان اینکه پس از اعلام گزارش فورا آتش‌نشانان کاشانی از ایستگاه ۴ به محل حادثه اعزام شدند تاکید کرد: طی مدت ۶ دقیقه و ۴۵ ثانیه نیروهای عملیاتی به محل حادثه واقع در شهرک فتح المبین رسیدند.

وی افزود: متاسفانه ۲ مرد ۴۰ و ۴۳ ساله هنگام تخلیه ترشی‌ از داخل مخزن کارگاه بزرگ تولید ترشی و خیارشور دچار گاز گرفتی و فوت کردند که نفر دوم برای نجات نفر اول اقدام می‌کند و هر دو نفر دچار گازگرفتگی می‌شوند.

به گفته محتشمیان، نیروهای آتش نشانی برای از خارج کردن اجساد این دو نفر، مخزن پنج هزار لیتری ترشی را با ایجاد منفذ ورود به داخل مخزن کرده و اجساد را خارج کرده و تحویل نیروهای انتظامی و اورژانس در محل دادند.

