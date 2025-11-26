به گزارش خبرنگار ایلنا، مراسم افتتاحیه این رویداد بین‌المللی، که برای نخستین‌بار در شیراز برگزار می‌شود، با استقبال گرم مهمانان داخلی و خارجی همراه بود و فضای متفاوتی از یک رویداد سینمایی جهانی را در شهر شعر و اندیشه رقم زد.

دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر در مراسم گشایش این رویداد ضمن قدردانی از همراهی عوامل مختلف برگزارکننده و مسئولان استان فارس، با اشاره به جایگاه سینمای شاعرانه، تأکید کرد: این نوع سینما نه یک مد گذراست و نه تفنن یا بازی با کلمات، بلکه انتخابی بنیادین برای دیدن و فهمیدن جهان است.

روح‌الله حسینی سینمای شاعرانه را «راهی برای مقاومت در برابر سرعت، جنجال، مصرف‌گرایی و هیاهوی بی‌پایان جهان امروز» دانست و گفت : این نوع نگاه در شهری مانند شیراز معنا و عمق بیشتری پیدا می‌کند؛ شهری که به واسطه تاریخ، مشاهیر و میراث فرهنگی خود از حافظ و سعدی تا ملاصدرا و شاهچراغ، همواره انسان را به تأمل، درنگ و فهم عمیق‌تر جهان دعوت کرده است.

دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر با اشاره به حضور بیش از پنجاه مهمان و فیلمساز از نقاط مختلف جهان، گفت این آثار در پی بازنمایی رویدادهای خارق‌العاده نیستند، بلکه تلاش می‌کنند «یک زیست‌جهان» تازه خلق کنند؛ جهانی که در آن سکوت، یک حرکت ساده دوربین یا ترکیب تصویر و صدا، به اندازه یک دیالوگ مؤثر و معنا‌دار است.

به گفته او، بسیاری از فیلم‌های حاضر در جشنواره، گرچه به دنبال نمایش تکنیک‌های پیچیده یا جلوه‌های ویژه نیستند، اما توانایی ایجاد تأثیری عمیق و ماندگار بر ذهن و احساس تماشاگر را دارند.

حسینی با بیان اینکه جهان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند روایت‌های صادقانه، انسانی و شاعرانه است، افزود: تصاویر آرام، صداهای نرم و داستان‌های صمیمی می‌توانند برای انسان معاصر تسکین‌بخش باشند و به ما یادآوری کنند چگونه باید دوباره دید، شنید و زندگی کرد.

وی تأکید کرد: جشنواره جهانی فیلم فجر تنها پاسداشت سینما نیست، بلکه بهانه‌ای برای نکوداشت شعر و دعوتی برای دیدن جهان با نگاهی تازه است.

دبیر جشنواره در پایان ابراز امیدواری کرد: روزهای پیش‌ رو برای همه شرکت‌کنندگان، تجربه‌ای حرفه‌ای، انسانی و الهام‌بخش باشد و با نقل بخشی از سخنان سهراب سپهری، میهمانان خارجی را به ایران، سرزمین فردوسی، خیام، مولانا و به‌ویژه به شهر حافظ و سعدی—شیراز—خوش‌آمد گفت.

شیراز، میزبان گفت‌وگوی فرهنگی است

معاون اول رئیس‌جمهور نیز به مناسبت برگزاری چهل‌وسومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز پیامی صادر کرد که در ادامه دبیر جشنواره آن را قرائت کرد:

در متن پیام دکتر محمدرضا عارف آمده است: شیراز به‌عنوان دروازه فرهنگ و هنر ایران امروز میزبان هنرمندان و فیلمسازانی است که روایت حقیقت و زیبایی را از چهار گوشه جهان به این شهر آورده‌اند.

این جشنواره فرصتی برای گفت‌وگو میان فرهنگ‌هاست؛ گفت‌وگویی که سینما به‌عنوان زبانی مشترک آن را ممکن و ضروری می‌سازد.

در جهانی که سرشار از صداهای تفرقه‌افکن و جنگ‌های ویرانگر است، هنر می‌تواند پلی برای فهم متقابل و ایجاد همدلی باشد. ایران با پشتوانه تمدن کهن و ظرفیت‌های معاصر خود نقشی مؤثر در شکل‌دهی به چنین گفت‌وگویی ایفا می‌کند و شیراز در این رویداد نه تنها میزبان یک جشنواره، بلکه میزبان جست‌وجوی مشترک برای صلح و امید است.

در این جشنواره، حضور هنرمندان ایرانی و بین‌المللی به ارزش و اعتبار رویداد افزوده و فضای تازه‌ای برای تبادل تجربه‌ها و ایده‌های خلاق ایجاد کرده است. امید می‌رود حاصل این روزها نزدیکی بیشتر دل‌ها و شکوفایی اندیشه‌هایی باشد که جهان امروز سخت به آن نیاز دارد.

در پایان مراسم حاضران به تماشای یکی از شاهکارهای سینمای جهان، فیلم «زیر درختان زیتون» به کارگردانی عباس کیارستمی نشستند.

انتهای پیام/