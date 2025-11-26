خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عیادت معاون استاندار گلستان از جنگلبان فداکار کلاله‌ای / حال عمومی نجات‌یافته مساعد است

عیادت معاون استاندار گلستان از جنگلبان فداکار کلاله‌ای / حال عمومی نجات‌یافته مساعد است
کد خبر : 1719459
لینک کوتاه کپی شد.

معاون عمرانی استانداری گلستان از جنگلبان فداکار کلاله‌ای عیادت کرد و خوشتبختانه حال عمومی نجات‌یافته مساعد است.

به گزارش ایلنای گلستان، در پی وقوع آتش‌سوزی در ارتفاعات روستای گونیلی و تلاش گسترده نیروهای منابع طبیعی و نیروهای مردمی برای مهار شعله‌ها و اطفای حریق و در پی آن مجروحیت تعدادی از این نیروهای فداکار، سیدمهدی مهیائی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با همراهی جمعی از مدیران استانی و شهرستانی ضمن عیادت، در جریان آخرین وضعیت درمانی عوامل آسیب دیده قرار گرفتند. 

در جریان امروز سالاری فرماندار کلاله، غراوی مدیرکل مدیریت بحران استان و قجر مشاور استاندار، معاون استاندار را همراهی می‌کردند. 

گفتنی است حال عمومی این جنگلبان کلاله‌ای مساعد بوده و پس از ارزیابی‌های اولیه، جهت تکمیل روند درمان به بیمارستان منتقل شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات