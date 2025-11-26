عیادت معاون استاندار گلستان از جنگلبان فداکار کلالهای / حال عمومی نجاتیافته مساعد است
معاون عمرانی استانداری گلستان از جنگلبان فداکار کلالهای عیادت کرد و خوشتبختانه حال عمومی نجاتیافته مساعد است.
به گزارش ایلنای گلستان، در پی وقوع آتشسوزی در ارتفاعات روستای گونیلی و تلاش گسترده نیروهای منابع طبیعی و نیروهای مردمی برای مهار شعلهها و اطفای حریق و در پی آن مجروحیت تعدادی از این نیروهای فداکار، سیدمهدی مهیائی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با همراهی جمعی از مدیران استانی و شهرستانی ضمن عیادت، در جریان آخرین وضعیت درمانی عوامل آسیب دیده قرار گرفتند.
در جریان امروز سالاری فرماندار کلاله، غراوی مدیرکل مدیریت بحران استان و قجر مشاور استاندار، معاون استاندار را همراهی میکردند.
گفتنی است حال عمومی این جنگلبان کلالهای مساعد بوده و پس از ارزیابیهای اولیه، جهت تکمیل روند درمان به بیمارستان منتقل شده است.