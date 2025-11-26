آمار واقعی نقاط حادثه خیز استان اعلام شود

به گزارش ایلنا، حمید ملانوری شمسی روز چهارشنبه در نشست شورای راهبری وضعیت تصادفات استان همدان بیان کرد: با وجود اینکه درصد بالایی از تصادفات در ۳۰ کیلومتر ورودی شهرها رخ می دهد باید کمتر از ۲ هفته نسبت به شناسایی نقاط موجود در این محدوده و اعلام اسامی این مناطق به دبیرخانه اقدام و سپس مجموعه های مسوول نسبت به ایمن سازی و رفع این نقاط بر اساس نظر کارشناسانه پلیس تا ۲ ماه آینده اقدام کند.

استاندار همدان گفت: نقاط حادثه خیز باقی مانده در استان تا شعاع ۳۰ کیلومتری شهرها باید تا ۲ ماه آینده رفع و مسیرها برای تردد رانندگان و مسافران ایمن شود.

کلانتری شمسی گفت: در حوزه رانندگی و تصادفات، چند بحث باید جدی دنبال شود که اول جاده و معابر به عنوان زیر ساخت، سپس خودرو، مهارت در رانندگی و افزایش دانش قوانین و بهره گیری از آنان و در نهایت هزینه و فایده است.

ملانوری شمسی با تاکید بر اینکه مردم باید آثار و تبعات مالی یک سانحه را بدانند،افزود: ندانستن این موضوع موجب کم توجهی و کم دقتی در زمینه کاهش تصادفات شده است.

وی یاداوری کرد: زمانی درصد بسیار کمی از کمربند ایمنی استفاده می کردند اما به مرور زمان و کم کم تکرار این رفتار این موضوع را به یک عادت و فرهنگ عمومی تبدیل کرد.

استاندار همدان ادامه داد: بسیاری از رفتارها در رانندگی، تبدیل به فرهنگ عمومی نشده و به ضرورت داشتن دانش و مهارت برای رانندگی بی توجهی و عادی انگاری شده است.

ملانوری شمسی تاکید کرد: در کنار توسعه و تقویت زیر ساخت ها اگر به فرهنگ رانندگی توجهی نشود حتی با استاندارد سازی کامل راه ها، موفق نخواهیم بود.

وی افزود: برای نمونه علت ناترازی انرژی در کشورمان علی رغم بالا بودن تولید، اسراف در مصرف است چراکه مردم انرژی را درست و بهینه و به میزان مورد نیاز میزان نمی کنند یا در مزرعه ای که گل آلود شده ، کشاورز اب را رها می کند.

استاندار همدان گفت: برای کاهش متوفیان سوانح رانندگی نباید تنها به توسعه زیر ساخت ها توجه شود بلکه در حوزه فرهنگ سازی نیز باید کار شود.

ملانوری شمسی اظهار کرد: ۱۷۰ سرعتکاه غیر استاندارد در داخل شهرهای همدان وجود دارد که باید نسبت به اصلاح و استاندارد سازی این سرعتکاه ها از نظر طول، ارتفاع و شیب اقدام شود.

وی تاکید کرد: تمام روستاها مکلف به نصب دوربین پایش تصویری در ورودی و خروجی روستاها شدند که این دوربین ها علاوه بر پایش وضعیت سرعت تخلفات، جرایم و سرقت ها را نیز کنترل می کند که در این راستا ۷۶ دستگاه دوربین برای روستاها خریداری شده است.

انتهای پیام/