استاندار همدان:

آمار واقعی نقاط حادثه خیز استان اعلام شود

استاندار همدان:
استاندار همدان گفت: آمار نقاط حادثه خیز استان همدان بیش از آن چیزی هست که توسط نهادهای مسوول اعلام شده است.

به گزارش ایلنا، حمید ملانوری شمسی روز چهارشنبه در نشست شورای راهبری وضعیت تصادفات استان همدان بیان کرد:  با وجود اینکه درصد بالایی از تصادفات در ۳۰ کیلومتر ورودی شهرها رخ می دهد باید کمتر از ۲ هفته نسبت به شناسایی نقاط موجود در این محدوده و اعلام اسامی این مناطق به دبیرخانه اقدام و سپس مجموعه های مسوول نسبت به ایمن سازی و رفع این نقاط بر اساس نظر کارشناسانه پلیس تا ۲ ماه آینده اقدام کند.

استاندار همدان گفت: نقاط حادثه خیز باقی مانده در استان تا شعاع ۳۰ کیلومتری شهرها باید تا ۲ ماه آینده رفع و مسیرها برای تردد رانندگان و مسافران ایمن شود.

کلانتری شمسی  گفت: در حوزه رانندگی و تصادفات، چند بحث باید جدی دنبال شود که اول جاده و معابر به عنوان زیر ساخت، سپس خودرو، مهارت در رانندگی و افزایش دانش قوانین و بهره گیری از آنان و در نهایت هزینه و فایده است.

ملانوری شمسی با تاکید بر اینکه مردم باید آثار و تبعات مالی یک سانحه را بدانند،افزود: ندانستن این موضوع موجب کم توجهی و کم دقتی در زمینه کاهش تصادفات شده است.

وی یاداوری کرد: زمانی درصد بسیار کمی از کمربند ایمنی استفاده می کردند اما به مرور زمان و کم کم تکرار این رفتار این موضوع را به یک عادت و فرهنگ عمومی تبدیل کرد.

استاندار همدان ادامه داد: بسیاری از رفتارها در رانندگی، تبدیل به فرهنگ عمومی نشده و به ضرورت داشتن دانش و مهارت برای رانندگی بی توجهی و عادی انگاری شده است.

ملانوری شمسی تاکید کرد: در کنار توسعه و تقویت زیر ساخت ها اگر به فرهنگ رانندگی توجهی نشود حتی با استاندارد سازی کامل راه ها، موفق نخواهیم بود.

وی افزود: برای نمونه علت ناترازی انرژی در کشورمان علی رغم بالا بودن تولید، اسراف در مصرف است چراکه مردم انرژی را درست و بهینه و به میزان مورد نیاز میزان نمی کنند یا در مزرعه ای که گل آلود شده ، کشاورز اب را رها می کند.

استاندار همدان گفت: برای کاهش متوفیان سوانح رانندگی نباید تنها به توسعه زیر ساخت ها توجه شود بلکه در حوزه فرهنگ سازی نیز باید کار شود.

ملانوری شمسی اظهار کرد: ۱۷۰ سرعتکاه غیر استاندارد در داخل شهرهای همدان وجود دارد که باید نسبت به اصلاح و استاندارد سازی این سرعتکاه ها از نظر طول، ارتفاع و شیب اقدام شود.

وی تاکید کرد: تمام روستاها مکلف به نصب دوربین پایش تصویری در ورودی و خروجی روستاها شدند که این دوربین ها علاوه بر پایش وضعیت سرعت تخلفات، جرایم و سرقت ها را نیز کنترل می کند که در این راستا ۷۶ دستگاه دوربین برای روستاها خریداری شده است.

