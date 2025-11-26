رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی مطرح کرد:
پیشرفت فیزیکی ۹۵ درصدی آزادراه تبریز - بازرگان تا پایان سال
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی گفت: با توجه به سرعت اجرای پروژه آزادراه تبریز- بازرگان پیش بینی میشود میزان پیشرفت پروژه تا پایان سال جاری به ۹۵ درصد برسد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، حیدر فتح زاده روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از آزادراه تبریز- بازرگان در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: با بهره برداری از آزادراه در (فاز یک) به طول ۲۴ کیلومتر، اجرای قطعه در (فاز ۲) از کیلومتر ۳۷ الی کیلومتر ۴۶ که از دانشگاه آزاد صوفیان شروع و تا شوردرق ادامه می باید، سرعت بیشتری میگیرد.
وی توضیح داد: اتمام این قطعه (فاز ۲) و بهره برداری از آن نقش مهم و کلیدی در کاهش تصادفات جادهای، کاهش ترافیک تبریز- صوفیان و صوفیان تا مرند خواهد داشت.
فتح زاده ابراز داشت: پیشرفت فیزیکی پروژه بیش از ۷۵ درصد بوده و از ۲۵ ابنیه پل و ابنیه فنی، ساخت ۲۴ مورد به طور کامل و از چهار قطعه تبادل، یک مورد به طور کامل اتمام یافته و سه مورد در حال تکمیل سر ستونها و عرشه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجان شرقی خاطرنشان ساخت: عملیات زیرسازی و روسازی بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیش بینی میشود تا پایان سال جاری پیشرفت فیزیکی کل پروژه به بیش از ۹۵ درصد برسد و پروژه ابتدای سال ۱۴۰۵ بهره برداری شود.