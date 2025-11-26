خبرگزاری کار ایران
هوای تبریز همچنان ناسالم است

بر اساس اعلام مرکز پایش کیفیت هوای استان آذربایجان شرقی هوای کلانشهر تبریز برای ششمین روز پیاپی همچنان در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، بر اساس اعلام روز چهارشنبه مرکز پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان هم اکنون شاخص کیفی هوای تبریز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر با عدد ۱۳۱ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه است.

شاخص کیفی هوای تبریز از ساعت ۱۰ دیروز تا ۱۰ امروز بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون برابر عدد ۱۶۹ و ناسالم برای همه بود.

طبق تصمیم کارگروه مدیریت اضطرار آلودگی هوا امروز چهارشنبه دانشگاه‌ها و ادارات شهرستان‌های تبریز، اسکو، آذرشهر، عجب شیر، بناب، شبستر، ملکان، لیلان و مرند به علت آلودگی هوا تعطیل است و فعالیت مدارس این شهرها هم از طریق شاد پیگیری می‌شود.

کارشناسان به همه افراد به خصوص افراد مبتلا و دارای سابقه بیماری‌های قلبی، کلیوی و ریوی، زنان باردار و شیرده، سالمندان و کودکان توصیه می‌کنند که در زمان آلودگی هوا از تردد در معابر و مرکز شهر و فعالیت طولانی و سنگین در خارج از منزل خودداری کنند.

بر اساس طبقه‌بندی صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

