یوسف مداحیان، هنرمند و خبرنگار باسابقه خوزستان درگذشت

به گزارش ایلنا از خوزستان، مداحیان که سال‌ها در عرصه رسانه، تولید آثار فرهنگی و گردآوری مجموعه‌های مرتبط با رزمندگان و شهدای دفاع مقدس فعالیت داشت، از بازنشستگان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین از خانواده معظم شهدا بود که به دلیل بیماری، امروز چهارشنبه به دیار باقی شتافت.

وی مدتی نیز مسئولیت ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هندیجان را برعهده داشت.

با اعلام این خبر، جمعی از اهالی فرهنگ، رسانه و هنر استان خوزستان ضمن ابراز تأسف، درگذشت این چهره فرهنگی را به خانواده او و جامعه رسانه‌ای استان تسلیت گفتند.

روحش شاد و یادش گرامی باد.

