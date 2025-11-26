خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یوسف مداحیان، هنرمند و خبرنگار باسابقه خوزستان درگذشت

یوسف مداحیان، هنرمند و خبرنگار باسابقه خوزستان درگذشت
کد خبر : 1719392
لینک کوتاه کپی شد.

یوسف مداحیان، کارگردان، فیلمنامه‌نویس و خبرنگار باسابقه رامهرمز و از پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر خوزستان، ساعتی پیش دارفانی را وداع گفت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مداحیان که سال‌ها در عرصه رسانه، تولید آثار فرهنگی و گردآوری مجموعه‌های مرتبط با رزمندگان و شهدای دفاع مقدس فعالیت داشت، از بازنشستگان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین از خانواده معظم شهدا بود که به دلیل بیماری، امروز چهارشنبه به دیار باقی شتافت.

وی مدتی نیز مسئولیت ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هندیجان را برعهده داشت.

با اعلام این خبر، جمعی از اهالی فرهنگ، رسانه و هنر استان خوزستان ضمن ابراز تأسف، درگذشت این چهره فرهنگی را به خانواده او و جامعه رسانه‌ای استان تسلیت گفتند.

روحش شاد و یادش گرامی باد.

یوسف مداحیان، هنرمند و خبرنگار باسابقه خوزستان درگذشت

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات