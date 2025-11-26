یوسف مداحیان، هنرمند و خبرنگار باسابقه خوزستان درگذشت
یوسف مداحیان، کارگردان، فیلمنامهنویس و خبرنگار باسابقه رامهرمز و از پیشکسوتان عرصه فرهنگ و هنر خوزستان، ساعتی پیش دارفانی را وداع گفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مداحیان که سالها در عرصه رسانه، تولید آثار فرهنگی و گردآوری مجموعههای مرتبط با رزمندگان و شهدای دفاع مقدس فعالیت داشت، از بازنشستگان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین از خانواده معظم شهدا بود که به دلیل بیماری، امروز چهارشنبه به دیار باقی شتافت.
وی مدتی نیز مسئولیت ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هندیجان را برعهده داشت.
با اعلام این خبر، جمعی از اهالی فرهنگ، رسانه و هنر استان خوزستان ضمن ابراز تأسف، درگذشت این چهره فرهنگی را به خانواده او و جامعه رسانهای استان تسلیت گفتند.
روحش شاد و یادش گرامی باد.