کارگر ساختمانی در رشت بر اثر برق گرفتگی جان باخت

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان از مرگ کارگر ۳۲ ساله هنگام کار در یک ساختمان نیمه کاره در گلسار رشت خبر داد.

به گزارش ایلنا از رشت، جمشید محمدی گفت: ساعت ۱۱ و ۴۵ دقیقه امروز مرد ۳۲ ساله‌ای هنگام کار در طبقه سوم یک ساختمان در دست ساخت در خیابان ۱۷۱، محله گلسار رشت، بر اثر برق گرفتگی به شدت مصدوم و دچار ایست قلبی-تنفسی شد.

وی افزود: این کارگر جوان پس از عملیات احیای CPR از سوی نیرو‌های اورژانس، به بیمارستان گلسار رشت منتقل شد، اما به دلیل وخامت حالش، جان باخت.

رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث گیلان گفت: در این حادثه کارگر ۴۲ ساله‌ای هم که در طبقه پایین این ساختمان نیمه ساز مشغول کار بود، با شنیدن صدای فریاد همکارش، برای کمک به محل حادثه رفت که این فرد هم دچار برق گرفتگی شد که به دلیل آسیب شدید قلبی، به بیمارستان حشمت رشت منتفل شد.

علت این حادثه در دست بررسی است.

 

