افتتاح خط تولید محصولات پزشکی یک واحد تولیدی در انزلی

خط تولید جدید یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی حسن رود انزلی امروز افتتاح شد.

به گزارش ایلنا از بندر انزلی، تیمور پورحیدری در حاشیه افتتاح این واحد تولیدی که با حضور پیمان صالحی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و داروی کشور انجام شد گفت: با افتتاح خط تولید این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیارد تومان،۳۰ نفر به طور مستقیم مشغول به کار شدند.

رییس سازمان صنعت معدن گیلان با بیان اینکه این واحد تولیدی در منطقه آزاد انزلی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۷ با تولید چسب‌های پزشکی آغاز کرد گفت: با افتتاح خط تولید جدید، محصولات این شرکت به ۱۸ رقم شامل چسب لوکوپلاست، چسب حصیری، چسب آنژیوکت، چسب تزریق، پد چشمی کودک و بزرگسال، چسب زخم، پد پانسمان، چسب ضد حساسیت، کیسه ادرار و استومی افزایش یافته است.

 

علت انحراف ستون فقرات