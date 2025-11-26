کشف 276 ثوب البسه زمستانی قاچاق

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ بهروز لامعی در تشریح این خبر گفت: ماموران یگان امداد شهرستان قزوین در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری در عوارضی "قزوین-زنجان" به یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن، 276 ثوب انواع البسه زمستانی قاچاق که فاقد هرگونه مجوز مثبته گمرکی بود، کشف و یک نفر را در این خصوص دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین با اشاره به اینکه ارزش ریالی محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی شد.

