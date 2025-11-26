دستگیری قاتل؛ کمتر از 24 ساعت در بوئین زهرا

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر قتل عمد در یکی از روستاهای شهر شال و متواری شدن قاتل، بررسی موضوع و دستگیری عامل این جنایت به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی بخش شال و پلیس آگاهی شهرستان بوئین زهرا قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از حضور در محل جنایت دریافتند قاتل به علت اختلافات شخصی با مقتول، سوار بر یک دستگاه کامیون بنز به قصد زیر گرفتن مقتول 34 ساله به وی حمله ور شده و پس از برخورد با وی از محل متواری شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: ماموران با بکارگیری اقدامات پلیسی مخفیگاه قاتل را در بیابان های اطراف شال شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی در کمتر از 24 ساعت، وی را دستگیر کردند.

سرهنگ جمالی با بیان اینکه قاتل در اعترافات خود انگیزه اش از وقوع این جنایت را اختلافاتت شخصی با مقتول عنوان داشته و تصریح کرد: متهم پس از تکمیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

