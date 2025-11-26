خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جانشین انتظامی استان قزوین خبر داد؛

دستگیری قاتل؛ کمتر از 24 ساعت در بوئین زهرا

دستگیری قاتل؛ کمتر از 24 ساعت در بوئین زهرا
کد خبر : 1719379
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان از دستگیری قاتل یک شهروند کمتر از 24 ساعت پس از وقوع جنایت در عملیات ویژه ماموران انتظامی شهرستان بوئین زهرا خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی‌اصغر جمالی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر قتل عمد در یکی از روستاهای شهر شال و متواری شدن قاتل، بررسی موضوع و دستگیری عامل این جنایت به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی بخش شال و  پلیس آگاهی شهرستان بوئین زهرا قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از حضور در محل جنایت دریافتند قاتل به علت اختلافات شخصی با مقتول، سوار بر یک دستگاه کامیون بنز به قصد زیر گرفتن مقتول 34 ساله  به وی حمله ور شده و پس از برخورد با وی از محل متواری شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین تصریح کرد: ماموران با بکارگیری اقدامات پلیسی مخفیگاه قاتل را در بیابان های اطراف شال شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در یک عملیات ضربتی  در کمتر از 24 ساعت، وی را دستگیر کردند.

سرهنگ جمالی  با بیان اینکه  قاتل در اعترافات خود انگیزه اش از وقوع این جنایت را اختلافاتت شخصی با مقتول عنوان داشته و تصریح کرد: متهم پس از تکمیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات