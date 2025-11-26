استاندار لرستان:
حقابه کوهدشت و رومشکان در سفر رییس جمهوری پیگیری می شود/ پیگیری برای استقرار نمایندگی ادارات
استاندار لرستان ضمن گرامیداشت هفته بسیج، گفت: حقابه کوهدشت و رومشکان در سفر رییس جمهوری پیگیری می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان در شهرستان رومشکان که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و مدیران دستگاههای اجرایی استان و شهرستان برگزار شد؛ اظهارداشت: یکی از مطالبات ما در سفر ریاست جمهوری به استان، قطعا احیا حقابه سد سیمره برای شهرستانهای کوهدشت و رومشکان خواهد بود.
وی ادامه داد: در دولت قبل مصوبه ۲۰۰ میلیون متر مکعب حقابه از محل سد سیمره به این دو شهرستان ایجاد شده و پیگیریهای لازم برای تحقق این امر انجام میشود.
استاندار لرستان تصریح کرد: براین اساس، ساخت معشوره اجتناب ناپذیر است و باید علت اجرایی نشدن آن را پیگیری کرد.
شاهرخی با بیان اینکه فلسفه وجود ما بخاطر خدمت به مردم است، گفت: دولتها برای خدمت به مردم تشکیل میشوند و در هر جایگاهی باید برای منافع مردم، وفاق داشت.
وی ادامه داد: لرستان برای یک میلیون و ۷۶۰ هزار نفر لرستانی است و هیچ شهروند درجه یک یا دو نداریم ومردم رومشکان را مانند همه نقاط لرستان دوست داریم.
وی با اشاره به پیگیری طرحهای عمدهای برای تسریع در روند توسعه استان گفت: برای شهرستان رومشکان در قالب برنامه پنجساله توسعه استان ۹ طرحپیشران و اولویت دار در قالب پروژه اقتصادی و عمرانی تعریف شده است و تلاش میکنیم که به نتیجه برسند.
شاهرخی افزود: ساخت بیمارستان یک مطالبه بسیار جدی برای مردم رومشکان است که این طرح نیز پیگیری میشود.
وی ادامه داد: در مورد استقرار ادارات که نیاز شهرستان است اداراتی که کوتاهی کردهاند از طریق معاونت توسعه منابع پیگیری شود.
استاندار لرستان با اشاره به پروژههای راهسازی استان گفت: مسیرهای اصلی رومشکان و تقاطعهای ترانزیتی از اولویتهای ما هستند و اکنون نیز پروژهای که سالها متوقف مانده بود، با پیگیری نماینده شهرستان و مسوولان فعال شده و بیش از ۴۵ کیلومتر آن در دستور کار انتقال به پیمانکار قرار دارد.
شاهرخی افزود: مصمم هستیم که کارهای بر زمین مانده مانند طرح جامع مناطقی مانند چغابل اجرایی شود.
وی تاکید کرد: مدیران مناطق محروم را بیشتر ببینند و تحت فشار، امکانات را ناعادلانه توزیع نکنند.
استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فرمان امام راحل برای تشکیل بسیج، گفت: امروز این دستور حضرت امام (ره) برکات خودش را در جامعه نشان داده و گستره بسیج به همه اقشار رسیده است.
شاهرخی افزود: خیلی از کارها با الهام از روحیه بسیجی قابل اجرا خواهد بود. بر اساس اخلاق بسیجی کار کنیم. قدر مردم را بدانیم، امتحان ما نیز خدمت به مردم است.