در نشست کارگروه ساماندهی سگهای بلاصاحب عنوان شد:
جولان سگ های ولگرد در یاسوج نگران کننده و بحران زاست
۱۰۰ سگ ولگرد در معابر یاسوج شناسایی شده اند
مدیرکل امور شهری و شهرداریهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد از جولان سگ های ولگرد در شهر یاسوج مرکز این استان اظهار تاسف و نگرانی کرد و وجود این سگ ها را برای این شهر و سایر شهرهای استان بحران زا دانست.
به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، "فرج زاده" در نشست کارگروه ساماندهی سگهای بلاصاحب که در سالن معاونت عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد، خاطرنشان کرد: حدود 100 قلاده سگ بلاصاحب در معابر شهر یاسوج وجود دارد که تاکنون ۳۰ قلاده زندهگیری و واکسینه شده و آنها در محوطههای ویژه نگهداری میشود.
وی گفت: سلامت و آرامش روانی جامعه و بهداشت عمومی خط قرمز ما در استان کهگیلویه و بویراحمد است و در شرایطی که سگهای ولگرد در محیطهای شهری و روستایی تهدید جدی ایجاد کردهاند، انتظار میرود مدیران با انگیزه و جدیت بیشتری در این جلسات شرکت کنند.
مدیرکل امور شهری و شهرداریهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص جمع آوری سگهای ولگرد، اظهارداشت: این اقدامات برای کنترل موج فعلی ورود سگها به شهرها کافی نیست و افزایش هجوم سگهای ولگرد به محلات شهری و روستایی نشان میدهد که باید با برنامهریزی دقیقتر و هماهنگی قویتر به میدان آمد.
فرج زاده با اشاره به سرعت بالای زاد و ولد سگهای ولگرد در یاسوج و سایر شهرهای استان، یادآورشد: جمعیت سگهای ولگرد بطور کامل صفر نمیشود، اما هدف ما کاهش حضور محسوس آنها در محیطهای شهری است و باید سگها به فضاهایی منتقل شوند که دسترسیشان به محدودههای شهری دشوار باشد.
وی گفت: با ثبت آمار هزار و ۱۹۸ مورد سگ گزیدگی از اول امسال تاکنون در استان کهگیلویه و بویراحمد، وجود سگهای ولگرد به تهدیدی جدی در این استان تبدیل شده است.
به گفته مدیرکل امور شهری و شهرداریهای استانداری کهگیلویه و بویراحمد، در هشت ماهه امسال، سه هزار و ۵۹۴ دوز واکسن برای کسانی که دچار سگ گزیدگی و گزیدگی سایر حیوانات در این استان شده اند، تزریق شده است.