به گزارش خبرنگار ایلنا، ارومیه که همواره در شمار شهرهای نسبتاً پاک کشور قرار می‌گرفت و بنا به گفته مدیرکل حفاظت محیط‌زیست آذربایجان‌غربی بیشترین روزهای پاک را در سال تجربه می‌کرد، این روزها به یکی از شدیدترین دوره‌های آلودگی هوا مواجه شده و در طول هفته گذشته مدارس تمامی مقاطع تحصیلی را به تعطیلی کشاند.

تاخیر یک‌ساعته فعالیت ادارات، راهکاری که اثرگذار نبود

با وجود شرایط هشدار و ضرورت کاهش تردد در سطح شهر، ادارات دولتی به‌جای تعطیلی کامل، تنها یک ساعت دیرتر آغاز به کار کردند.اقدامی که هیچ تأثیری در کاهش آلودگی نداشته است.

بسیاری از کارمندان، به‌ویژه مادران شاغل، از این تصمیم گلایه دارند و می‌گویند: در شرایطی که مدارس تعطیل است، ناچارند کودکان خردسال خود را با خود به محل کار ببرند.

یکی از کارکنان زن به ایلنا گفت: با تعطیلی مدرسه پسرم مجبور شدم او را به اداره بیاورم. نه برای من راحت است، نه برای همکاران. اگر هدف کاهش تردد است، چرا ادارات تعطیل نمی‌شوند؟

اتوبوس‌های دودزا، نفس‌گیرترین بخش شهر

در حالی‌که هوا در ارومیه مه‌آلود و سنگین شده و شاخص‌ها از وضعیت ناسالم خبر می‌دهد، اتوبوس‌های دودزا و فرسوده همچنان در سطح شهر فعالیت می‌کنند. بخش مهمی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی ارومیه فرسوده است و به‌گفته کارشناسان، سهم قابل توجهی در انتشار ذرات معلق دارد.

یک راننده اتوبوس به ایلنا می‌گوید: وسیله‌ها فرسوده است اما مجبوریم کار کنیم. اگر متوقف شویم، حمل‌ونقل شهر می‌خوابد. نوسازی ناوگان سال‌هاست روی کاغذ مانده است.

پیش‌تر آیدین رحمانی، شهردار ارومیه، از خرید ۲۰ دستگاه اتوبوس جدید و نوسازی ناوگان خبر داده بود، اما تا لحظه مخابره این گزارش، اتوبوس‌های جدید وارد چرخه نشده و شهروندان می‌گویند: این وعده نیز مانند بسیاری از وعده‌های دیگر، هنوز عملی نشده است.

عوامل تشدید آلودگی هوا، از پایداری جوی تا ناوگان فرسوده

کارشناسان محیط‌زیست، پایداری جوی و کاهش باد، تردد گسترده خودروهای فرسوده به‌ویژه اتوبوس‌ها و تاکسی‌ها، مصرف بالای سوخت‌های فسیلی در پی سرمای هوا و افزایش ترافیک همراه با نبود محدودیت‌های تردد را از مهم‌ترین عوامل تشدید آلودگی هوای ارومیه در هفته اخیر عنوان می‌کنند.

هم‌زمان، اداره‌کل محیط‌زیست استان با هشدار نسبت به کاهش شدید کیفیت هوا اعلام کرده است: گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی بیش از سایرین در معرض خطر قرار دارند.

