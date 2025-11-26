کهگیلویه و بویراحمد باید تا دو هفته آینده با شیوع آنفلوآنزای شدید مبارزه کند

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد،" مسلم شریفی" با تشریح آخرین وضعیت شیوع ویروس آنفلوآنزا در استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهار داشت: شواهدی از مراجعات سرپایی در جامعه وجود دارد که هشدار می‌دهد احتمالاً در یکی دو هفته آینده با اوج گیری بیماری در استان مواجه شویم.

وی با بیان اینکه باید از هم‌اکنون آمادگی‌های لازم برای مقابله با این پیک احتمالی فراهم شود، خاطرنشان کرد: آنفلونزا یک بیماری بسیار مسری و فصلی از دسته بیماری‌های حاد تنفسی است که همه‌ساله شاهد وقوع و بروز آن در سطح جامعه هستیم.

رئیس مرکز بهداشت استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه روند این بیماری در استان معمولاً با فاصله‌ای یک تا دو هفته‌ای از پیک ملی آغاز می‌شود، ادامه داد: می‌توان گفت در آستانه و دامنه این پیک قرار داریم اما هنوز داده‌های آزمایشگاهی مثبت، نشان‌دهنده شیوع گسترده نیستند و موارد بستری نیز نسبت به قبل تغییر معناداری نداشته است.

توزیع ۱۱ هزار و ۳۵۰ دوز واکسن در بین گروه‌های پرخطر

وی با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۱۱ هزار و ۳۵۰ دوز واکسن در بین گروه‌های پرخطر شامل زنان باردار، بیماران خاص و پرسنل حوزه‌های بهداشت، درمان و مشاغل مرتبط با کانون‌های خطر مانند محیط‌زیست توزیع شده است، گفت: هنوز موجودی لازم برای ادامه واکسیناسیون این گروه‌ها در دسترس است، البته این پوشش، عمومی نیست و یکی از چالش‌های پیش‌روی ما به شمار می‌رود.

شریفی با ارائه آمار دقیق‌تر از وضعیت کنونی استان، بیان کرد: اکنون، ۵۸ نفر با تشخیص بیماری‌های حاد تنفسی بدون تأیید قطعی آنفلوانزا در بیمارستان‌های استان بستری هستند که این عدد نسبت به روند چند هفته اخیر، تغییر محسوسی نداشته است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: از ۴۲ مورد تست انجام‌شده برای آنفلوانزا، تقریباً همه نتایج منفی بوده و تنها دو مورد مثبت کووید -۱۹ در ماه اخیر شناسایی شده است و این آمار نشان می‌دهد که هنوز به مرحله شیوع گسترده و پیک بیماری نرسیده‌ایم، اما انتظار داریم در هفته‌های آینده شاهد موج جدیدی از بیماری باشیم.

مدارس مرکز تجمع آنفلوانزا

شریفی افزود: مدارس کانون تجمع آنفلوانزا است و امیدواریم با برنامه ریزی و رعایت بیماران، بتوانیم از پیک این بیماری عبور کنیم.

وی گفت: در بازه زمانی آبان و آذر هر سال، منتظر وقوع چنین پیکی هستیم و امسال نیز الگوی بیماری تفاوت چندانی با سال‌های گذشته ندارد. از آنجا که ویروس آنفلوانزا قابلیت جهش دارد و ممکن است عوارض شدیدتری ایجاد کند، مقابله جدی با آن ضروری است.

بگفته رئیس مرکز بهداشت استان کهگیلویه و بویراحمد، بهترین راه پیشگیری، واکسیناسیون است، اما متأسفانه پوشش واکسن در کشور پایین است و تنها پنج درصد از گروه‌های کلیدی و پرخطر تحت پوشش قرار می‌گیرند.

