نوجوان ۱۳ ساله مازندرانی به اردوی تیم‌ملی تفنگ دعوت شد
دبیر هیات تیراندازی مازندران گفت: دو بانوی مازندرانی به اردوی تیم‌ملی تپانچه و تفنگ دعوت شدند.

به گزارش ایلنا، علی‌مصطفی رجبی افزود: فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی، "هانیه رستمیان" را که پای ثابت اردوها و مسابقات تیم‌ملی است، مجدداً به اردو دعوت کرد.

وی افزود: همچنین "فرانه فلاحی" نوجوان ۱۳ ساله و استعداد نوظهور مازندرانی که به تازگی در اردوی استعدادیابی حضور داشت، پا به اردوی تیم‌ملی خواهد گذاشت تا در کنار باتجربه‌ها، مشقِ تیر کند.

دبیر هیات تیراندازی مازندران یادآور شد: ۲۲ تیرانداز زیر نظر محمد زائر رضایی به تیم‌ملی تفنگ و ۱۵ تیرانداز زیر نظر مریم سلطانی به تیم‌ملی تپانچه دعوت شدند.

رجبی اضافه کرد: طبق اطلاعیه فدراسیون تیراندازی، این اردو در مجموعه ورزشی آزادی برگزار می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استعدادهای زیادی در تیراندازی مازندران حضور دارند که با فراهم کردن امکانات و ایجاد زیرساخت‌ها می‌توان زمینه ظهور و بروز این پتانسیل را فراهم کرد.

