دانشگاه شیراز میزبان پانزدهمین کنفرانس بینالمللی شبکههای هوشمند انرژی
پانزدهمین کنفرانس بینالمللی شبکههای هوشمند انرژی در روزهای ۱۱و۱۲ آذرماه ۱۴۰۴، به میزبانی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، این رویداد علمی، با هدف گسترش مرزهای دانش در حوزه شبکههای هوشمند انرژی، بستری پویا برای تبادلنظر میان پژوهشگران، متخصصان دانشگاهی و صنعتی کشور فراهم خواهد کرد.
دبیر علمی کنفرانس بینالمللی شبکههای هوشمند انرژی، ضمن اعلام این خبر توضیح داد: این رویداد علمی تلاش دارد با ارائه آخرین یافتههای پژوهشی، سخنرانیهای کلیدی، برگزاری کارگاهها، میزگردهای تخصصی و نشستهای علمی، امکان آشنایی علاقهمندان با تازهترین فناوریها و روندهای جهانی در زمینه شبکههای هوشمند انرژی را فراهم آورد.
ابراهیم فرجاه با اشاره به تاریخچه برگزاری این کنفرانس، توضیح داد: کنفرانس بینالمللی شبکههای هوشمند انرژی زیر نظر انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران از سال ۱۳۹۰ آغاز به کار کرده است و امسال، پانزدهمین دورهی آن به میزبانی دانشگاه شیراز ترتیب یافته است. اعضای کمیته علمی و اجرایی این رویداد نیز متشکل از استادان برجسته دانشگاه شیراز، متخصصان دانشگاههای دیگر کشور و پژوهشگران حوزه صنعت هستند.
دبیر علمی کنفرانس بینالمللی شبکههای هوشمند انرژی اضافه کرد: در پانزدهمین دوره این کنفرانس، بیش از ۱۵۰ مقاله علمی منتخب از میان آثار ارسالشده ازسوی کمیته علمی برگزیده و در قالب سخنرانی و پوستر ارائه خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین، ۲ تا ۳ پنل تخصصی با محوریت هوشمندسازی شبکه برق ایران، نمایشگاه تخصصی با حضور صنایع پیشرو کشور در روزهای ۱۱ و۱۲ آذرماه و چندین کارگاه آموزشی (از ۱۰ تا ۱۲ آذر) برگزار میشود. در طول کنفرانس نیز، دو سخنرانی کلیدی از استادان برجسته کشوری در حوزه مرتبط ارائه خواهد شد.
بهگفتهی دبیر علمی کنفرانس بینالمللی شبکههای هوشمند انرژی، محورهای علمی این کنفرانس طیف گستردهای از موضوعات روز را ازجمله: زیرساختهای اندازهگیری پیشرفته و اینترنت اشیای صنعتی، برنامهریزی و بهرهبرداری ریزشبکهها، بازارهای مبادلات انرژی، مدیریت سمت تقاضا و پاسخگویی بار، دادهکاوی و مهندسی انرژی دادهمحور، امنیت سایبری، خانه و شهر هوشمند، ساختمانهای خودکفا و توسعه منابع انرژی توزیعشده همچون انرژیهای تجدیدپذیر و ذخیرهسازها در بر میگیرد.
فرجاه با بیان اینکه مخاطبان اصلی این کنفرانس، دانشجویان، اعضای هیئتعلمی دانشگاهها، پژوهشگران، کارشناسان صنعت برق و انرژی، شرکتهای برق منطقهای، شرکتهای توزیع برق و مجموعههای فعال در زمینه هوشمندسازی شبکههای انرژی خواهند بود، از تمامی علاقهمندان برای شرکت در این رویداد علمی دعوت و اعلام کرد: محل برگزاری رویداد، تالارهای رازی، سعدی و حافظ در دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه شیراز است.
گفتنی است، علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر، میتوانند به وبسایت رسمی کنفرانس به نشانی sgc2025.shirazu.ac.ir مراجعه کرده یا از طریق ایمیل sgc2025@shirazu.ac.ir و شماره تماس ۰۹۱۷۳۳۶۴۱۴۶ با دبیرخانه کنفرانس در ارتباط باشند.