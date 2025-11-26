مهار حداکثری آتشسوزی در جنگلهای گونیلی شهرستان کلاله
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلاله، از مهار کامل حریق در جنگلهای اطراف روستای گونیلی خبر داد.
به گزارش ایلنای گلستان، محمد برزین اظهارکرد: با تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و همکاری اهالی منطقه، آتشسوزی در بخشهای اصلی محدوده بهطور کامل خاموش شده است.
برزین افزود: در حال حاضر تنها یک نقطه کوچک از حریق در منطقه فعال است که عملیات اطفای کامل آن بهصورت زمینی و با استفاده از تجهیزات دستی در حال انجام است و پیشبینی میشود تا ساعاتی دیگر این بخش نیز بهطور کامل مهار شود.
وی ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی نیروهای حفاظت منابع طبیعی در شرایط سخت جوی، تأکید کرد: هوشیاری مردم و اطلاعرسانی بهموقع، نقش مهمی در پیشگیری از گسترش آتشسوزیها دارد.
در پایان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان از مردم خواست در صورت مشاهده کوچکترین آثار حریق یا دود در عرصههای جنگلی و مرتعی، بلافاصله با شمارههای رایگان امداد جنگل و مرتع ۱۳۹ و ۱۵۰۴ تماس گرفته و موضوع را اطلاع دهند تا اقدامات سریع انجام شود.