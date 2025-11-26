خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهار حداکثری آتش‌سوزی در جنگل‌های گونیلی شهرستان کلاله

مهار حداکثری آتش‌سوزی در جنگل‌های گونیلی شهرستان کلاله
کد خبر : 1719290
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کلاله، از مهار کامل حریق در جنگل‌های اطراف روستای گونیلی خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، محمد برزین اظهارکرد: با تلاش نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و همکاری اهالی منطقه، آتش‌سوزی در بخش‌های اصلی محدوده به‌طور کامل خاموش شده است. 

برزین افزود: در حال حاضر تنها یک نقطه کوچک از حریق در منطقه فعال است که عملیات اطفای کامل آن به‌صورت زمینی و با استفاده از تجهیزات دستی در حال انجام است و پیش‌بینی می‌شود تا ساعاتی دیگر این بخش نیز به‌طور کامل مهار شود. 

وی ضمن قدردانی از تلاش شبانه‌روزی نیروهای حفاظت منابع طبیعی در شرایط سخت جوی، تأکید کرد: هوشیاری مردم و اطلاع‌رسانی به‌موقع، نقش مهمی در پیشگیری از گسترش آتش‌سوزی‌ها دارد. 

در پایان رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری این شهرستان از مردم خواست در صورت مشاهده کوچک‌ترین آثار حریق یا دود در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، بلافاصله با شماره‌های رایگان امداد جنگل و مرتع ۱۳۹ و ۱۵۰۴ تماس گرفته و موضوع را اطلاع دهند تا اقدامات سریع انجام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات