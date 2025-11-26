سردار سالاری در همایش اقتدار بسیج: فرهنگ بسیج، خدمت بیمنت به مردم است +فیلم
همزمان با سالروز تشکیل بسیج، همایش اقتدار بسیج در بندرعباس برگزار شد و فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان با تأکید بر ماهیت مردمی این نهاد گفت: بسیج از آغاز انقلاب تاکنون همواره در میدان خدمترسانی و حمایت از مردم پیشتاز بوده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، سردار سالاری، فرمانده سپاه امام سجاد (ع) در هرمزگان در این مراسم با گرامیداشت یاد امام خمینی(ره) و بنیانگذار بسیج، اظهار داشت: بسیج از نخستین روزهای انقلاب تاکنون همواره منشأ خیر، برکت و خدمترسانی به مردم بوده است.
وی گفت: بسیجیان در هر صحنهای که نظام و انقلاب نیاز داشته باشد، پیشگام هستند و بدون چشمداشت وارد میدان میشوند. فرهنگ بسیج یعنی ایثار، گذشت و خدمت بیمنت به مردم.
فرمانده سپاه هرمزگان با تأکید بر اینکه بسیج در همه بحرانها و میدانهای خدمترسانی حضور فعال داشته است، افزود: هرجا کاری بر زمین مانده باشد، بسیجیان پیشقدم میشوند و با روحیه جهادی برای رفع مشکلات مردم تلاش میکنند.
این همایش با اجرای برنامههای نمایشی، تجلیل از بسیجیان فعال و رونمایی از دستاوردهای گروههای جهادی در استان همراه بود.