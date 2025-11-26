خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد؛

حل بخش عمده‌ای از مشکلات کارکنان پتروشیمی رجال / نماینده کارگران: تنشی میان کارگران و مدیریت وجود ندارد

نماینده کارگران پتروشیمی رجال، امروز (چهارشنبه) در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به پیگیری مطالبات صنفی کارکنان این شرکت، از همکاری مدیریت و حل بخش قابل توجهی از مشکلات مطرح‌شده خبر داد.

عبدالحسین خضری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خوزستان با تأکید بر اینکه «رابطه‌ی کارگران و مدیریت شرکت مبتنی بر تعامل و گفت‌وگوست»، گفت: «متأسفانه اخیراً برخی اخبار کذب در فضای مجازی منتشر شده که از وجود تنش میان کارگران و مدیران حکایت دارد؛ این اخبار صحت ندارد. ما با تمام توان در حال انجام وظیفه هستیم و مدیران شرکت نیز برای رفع نگرانی‌ها و تحقق خواسته‌های کارکنان اقدامات مؤثری انجام داده‌اند.»

به گفته‌ی نماینده کارگران، بخش زیادی از درخواست‌های مطرح‌شده درباره‌ی تقویت مزایای رفاهی، بهبود بیمه تکمیلی، اصلاح روند پرداخت کارانه و پیگیری موضوع قراردادها در حال رسیدگی است و نتایج اجرایی آن به‌تدریج در حال ظهور است.

خضری تأکید کرد: «هدف کارگران همیشه کمک به بهبود روند تولید و حفظ ثبات مجموعه بوده است. خوشبختانه با همراهی مدیریت شرکت، شرایط به سمت اصلاح و رضایت بیشتر کارکنان پیش می‌رود.»

وی گفت: «ما مواضع خود را صرفاً از طریق ایلنا که تنها خبرگزاری مستقل جامعه‌ی کارگری کشور می‌باشد، مطرح می‌کنیم و هرگونه خبر دیگر در فضای مجازی را کذب محض می‌دانیم.»

خضری در پایان از همکاری و حُسن نیت مدیران پتروشیمی رجال در حل خواسته‌های قانونی کارگران، تشکر کرد.

