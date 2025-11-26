خبرگزاری کار ایران
دستگیری عاملان مزاحمت اینترنتی برای شهروندان در آزادشهر

فرمانده انتظامی شهرستان آزادشهراز شناسایی و دستگیری عاملان مزاحمت اینترنتی برای شهروندان در فضای مجازی خبر داد.

به گزارش ایلنای گلستان، سرهنگ حسن شیخی اظهار  داشت: در پی مراجعه شهروندان با در دست داشتن مرجوعه قضائی مبنی بر ایجاد مزاحمت اینترنتی توسط اشخاصی ناشناس در فضای مجازی (اینستاگرام) از طریق پیج‌های مختلف برای آنان، در این راستا پرونده اولیه با هماهنگی مقام قضائی تشکیل و با ثبت اظهارات افرادشاکی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. 

وی افزود: پس از بررسی و اقدامات فنی انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا شهرستان، تعداد ۳ متهم پرونده با هویت معلوم شناسایی و به پلیس فتا احضار شدند. 

فرمانده انتظامی شهرستان  آزادشهر تصریح کرد: متهمان پس از دستگیری در ابتدا منکر هرگونه بزه ارتکابی شدند که پس از روبه‌رو شدن با مستندات پرونده و ادله موجود به  جرم خود معترف شدند. متهمان پس از انجام تحقیقات  جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی داده شدند. 

فرمانده انتظامی شهرستان آزادشهر بیان کرد: پلیس  با هرگونه ایجاد مزاحمت در فضای مجازی به طور جد برخورد  خواهد کرد و عاملان چنین جرائمی طبق قانون مجازات خواهند شد. 

وی گفت:   پلیس فتا به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به شهروندان بوده و کاربران می‌توانند مشکلات خود را با استفاده از سایت پلیس فتا به آدرس www. fata. gov. ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری، به شماره ۰۹۶۳۸۰، گزارش نمایند.

