در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛

مهار آتش در جنگل‌های مازندران به دلیل کمبود تجهیزات با تأخیر مواجه شد/اطلاعی از میزان خسارت وارد شده در دست نیست

مهار آتش در جنگل‌های مازندران به دلیل کمبود تجهیزات با تأخیر مواجه شد/اطلاعی از میزان خسارت وارد شده در دست نیست
نائب رییس شورای عالی استان ها با اشاره به وقوع آتش سوزی در بخش‌های مرکزی و جنگل‌های الیت چالوس صعب‌العبوری شدید همراه با کمبود تجهیزات، را دلیل کندی روند مهار حریق در ساعات اولیه عنوان کرد.

صادق برزویی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به اینکه،زبرخی از نقاط درگیر آتش ۶ تا ۷ ساعت فاصله از نزدیک‌ترین روستا دارند گفت: شیب ۸۰ درجه زمین، امکان دسترسی تجهیزات امدادی را تقریباً ناممکن کرده بود.

برزویی افزود:با وجود اعلام نشدن منشأ دقیق آتش‌سوزی‌ها توسط دستگاه‌های امنیتی، پراکندگی چندگانه حریق‌ها احتمال دخالت عامل انسانی در برخی از حریق‌ها را تقویت می‌کند.

عضو شورای شهر قائم شهر ادامه داد:زبا شرایط هوایی روزهای اخیر، وقوع همزمان چند آتش‌سوزی طبیعی  در منطقه بعید به نظر می‌رسد.

تجهیزات ناکافی و سرعت کم در آغاز عملیات

وی با بیان اینکه،زدر روزهای نخست حادثه، نیروهای محلی با کمترین امکانات به مقابله با شعله‌ها پرداختند گفت: چرا در ساعات اولیه از بالگرد استفاده نشد؟ در حالی که در روزهای پایانی هشت بالگرد فعال بودند، اما در روزهای ابتدایی امکانات بسیار محدود بود.

مشارکت گسترده نیروهای مردمی و امدادی

نائب رییس شورای عالی استان ها با اشاره به مشارکت بیش از ۶۰۰ نفر از نیروهای بومی، بسیج، هلال‌احمر و گروه‌های مردمی در عملیات مهار حریق جنگل های الیت گفت: آتش‌سوزی جنگل‌های کارمزد سوادکوه پس از ۴۸ ساعت کنترل شد، اما مهار آتش در جنگل‌های الیت چالوس به دلیل صعب‌العبوری شدید زمان بیشتری برد.

ابهام در میزان خسارت وارده

برزویی در خصوص میزان خسارت واردشده گفت: رئیس سازمان منابع طبیعی هنوز رقم رسمی ارائه نکرده و تنها اظهار داشته است: اجازه ندهید با این سؤال‌ها شیرینی مدیریت بحران کمرنگ شود.

وی در واکنش به این اظهارات تصریح کرد: کدام مدیریت بحران؟ مدیریت بحران زمانی شیرینی دارد که بتوان گفت چند اصله درخت کاشته شده است، نه اینکه صرفاً از وقوع حریق و مهار آن سخن گفته شود.

نیاز به تقویت زیر ساخت ها در مازندران

برزویی تأکید کرد: مازندران با وجود جمعیت ثابت ۴ میلیون نفری، در ماه‌های پرمسافر تا ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر جمعیت شناور دارد، اما بودجه امدادی، درمانی و زیرساختی متناسب با این جمعیت تخصیص نمی‌یابد.

وی با اشاره به وضعیت مازندران گفت: این استان با جمعیت ثابت و گردشگران فراوان، استانی خوش‌نشین و مهمان‌پذیر است که بودجه درمانی، امدادی، تجهیزات و راهداری آن باید متناسب با این حجم افزایش یابد.

به گفته برزویی، استان‌هایی که جنگل دارند باید بودجه ستاد بحران آنها حداقل دو برابر سایر استان‌ها باشد.

نائب رییس شورای عالی استان ها با بیان اینکه، استفاده از ظرفیت کشورهای دیگر در اطفای حریق در دنیا مرسوم است گفت:  کشورها در مواجهه با آتش‌سوزی‌ها به یکدیگر کمک می‌کنند.

برزویی تأکید کرد: با توجه به خشکسالی و کاهش بارندگی، کاشت درخت، افزایش پوشش گیاهی و اجرای طرح‌های جنگل‌کاری می‌تواند تا حد زیادی از وقوع چنین بحران‌هایی جلوگیری کند.

وی با اشاره به راه‌های باریک، کمبود تجهیزات امدادی، و ضعف امکانات دسترسی گفت: استان در فقر تجهیزاتی قرار دارد و این موضوع در بحران‌ها کاملاً لمس می‌شود.

عضو شورای شهر قائم شهر همچنین بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها تأکید کرد و افزود: نصب دوربین در ورودی روستاها و مناطق جنگلی، استفاده از نیروهای بومی برای پایش مستمر، افزایش پوشش گیاهی و اجرای طرح‌های جنگل‌کاری و تدوین سازوکار مشخص برای نظارت بر بودجه‌های مدیریت بحران، می‌تواند در پیشگیری از حوادث مشابه نقش موثری داشته باشد.

