رونمایی از پوستر فیلم «شصت سالگی» متفاوت‌ترین مستند سینمایی کشور

رونمایی از پوستر فیلم «شصت سالگی» متفاوت‌ترین مستند سینمایی کشور
از پوستر مستند سینمایی «شصت سالگی» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم شفیعی و تهیه‌کنندگی ماهان شجاعی رونمایی شد؛ اثری که با نگاهی نو، شش دهه تلاش، تحول و خودباوری نخستین صنعت پتروشیمی ایران را روایت می‌کند.

به گزارش ایلنا، فیلم مستند «شصت سالگی» که به‌تازگی پروانه نمایش گرفته، با تمرکز بر تاریخ و دستاوردهای نخستین صنعت پتروشیمی کشور، به بررسی ابعاد فنی، صنعتی، آموزشی و اجتماعی این حوزه می‌پردازد و از تعامل میان دانش، تجربه و اراده ملی سخن می‌گوید.

تصویربرداری این اثر در تهران و شیراز انجام شده و با بازی رضا توکلی و علی استادی، تلاش شده ارتباطی صمیمی‌تر میان مخاطب و موضوع مستند برقرار شود. حضور این بازیگران به فیلم بُعدی انسانی و ملموس بخشیده تا پیام امید، تلاش و توسعه برای مخاطبان عمومی نیز قابل درک‌تر باشد.

به گفته گروه سازنده، پوستر این اثر نیز با رویکردی هنری و صنعتی طراحی شده تا پیوند میان گذشته، حال و آینده صنعت پتروشیمی ایران را بازتاب دهد.

پیش‌بینی می‌شود مستند سینمایی «شصت سالگی» با توجه به موضوع منحصربه‌فرد و نگاه متفاوت خود، با استقبال خوبی روبه‌رو شود و به یکی از آثار شاخص مستند سینمای ایران در سال جاری تبدیل شود.

عوامل تولید فیلم مستند «شصت سالگی»:منشی صحنه: سحر برجی حسن‌کیاده | مدیر تدارکات: احمد جوکار | مجری طرح: محسن بهمنی | مدیر تولید: مهدی تقی‌پور | برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: سجاد اشراقی‌نیا | مدیر تصویربرداری: سجاد سبحانی | آهنگساز: اکبر بلالی | مشاور تهیه‌کننده: الهام هاشمی | طراح صحنه و لباس: شیرین اتفاق | طراح گریم: ملیحه رنجبر | عکاس و فیلم‌بردار پشت صحنه: فردین قزلو | مدیر صدابرداری: حسین پوررحیمی | تصویربرداران هوایی: فرید باقرزاده، امید طباطبایی.

