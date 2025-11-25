خبرگزاری کار ایران
مدارس ابتدایی گیلان فردا مجازی شد

استاندار گیلان با اشاره به افزایش موارد ابتلاء به آنفولانزا در استان گفت: در راستای پیشگیری از شیوع این بیماری کلاس‌های مقطع ابتدایی، فردا به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق‌شناس دقایقی پیش در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش موارد ابتلاء به آنفولانزا در سطح استان اظهار کرد: با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و خانواده‌ها، کلاس‌های دانش‌آموزان دوره ابتدایی گیلان فردا به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه سلامت خانواده‌ها برای مجموعه مدیریت استان در اولویت قرار دارد، افزود: بر اساس تصمیم اتخاذ شده در ستاد مربوطه، مادران شاغلی که فرزند زیر پایه ششم دارند، فردا به‌صورت دورکار خواهند بود.

به گفته استاندار گیلان، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند شرایط لازم برای دورکاری این گروه از کارکنان را فراهم کرده و خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.

