سهم ۳۰ درصدی نیروگاه تبریز در آلودگی هوای شهر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جلسه بررسی وضعیت نیروگاه‌های استان افزود: به دنبال بازتوانی نیروگاه تبریز و ساخت سیکل ترکیبی جدید هستیم؛ متأسفانه در ۱۰ سال گذشته اقدامی برای رفع آلایندگی نیروگاه نشده است.

وی ادامه داد: به همین خاطر، ما به سمت پروژه بازتوانی نیروگاه و ایجاد یک واحد سیکل‌ترکیبی جدید در کنار آن رفته‌ایم؛ در حالی که اگر بازتوانی نیروگاه تبریز در زمان مناسب انجام می‌شد امروز با این مشکلات مواجه نبودیم.

وی افزود: در حال حاضر درخواست سرمایه‌گذاری برای تولید ۱۳ هزارمگاوات انرژی خورشیدی در استان وجود دارد، اما به دلیل اینکه در گذشته برای ایجاد پست‌های فوق‌توزیع سرمایه‌گذاری نشده و ظرفیت اتصال شبکه، یک چهارم این میزان از تولید است، امکان توزیع آن در شبکه وجود ندارد.

