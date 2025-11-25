خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار آذربایجان شرقی خبر داد:

سهم ۳۰ درصدی نیروگاه تبریز در آلودگی هوای شهر

سهم ۳۰ درصدی نیروگاه تبریز در آلودگی هوای شهر
کد خبر : 1718994
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: در ۱۰ سال گذشته برای بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز اقدامی نشده و امروز با ۲۳ درصد ظرفیت کار می‌کند؛ ضمن اینکه نقش ۳۰ درصدی در آلودگی هوای تبریز دارد و به اندازه یک شهر ۱۲۰ هزار نفری آب مصرف می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در جلسه بررسی وضعیت نیروگاه‌های استان افزود: به دنبال بازتوانی نیروگاه تبریز و ساخت سیکل ترکیبی جدید هستیم؛ متأسفانه در ۱۰ سال گذشته اقدامی برای رفع آلایندگی نیروگاه نشده است.

وی ادامه داد: به همین خاطر، ما به سمت پروژه بازتوانی نیروگاه و ایجاد یک واحد سیکل‌ترکیبی جدید در کنار آن رفته‌ایم؛ در حالی که اگر بازتوانی نیروگاه تبریز در زمان مناسب انجام می‌شد امروز با این مشکلات مواجه نبودیم.

وی افزود: در حال حاضر درخواست سرمایه‌گذاری برای تولید ۱۳ هزارمگاوات انرژی خورشیدی در استان وجود دارد، اما به دلیل اینکه در گذشته برای ایجاد پست‌های فوق‌توزیع سرمایه‌گذاری نشده و ظرفیت اتصال شبکه، یک چهارم این میزان از تولید است، امکان توزیع آن در شبکه وجود ندارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات