دورکاری دستگاههای اجرایی در استان اصفهان برای مهار آنفلوانزا و آلودگی هوا
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اعلام کرد که به منظور کاهش زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا و مقابله با تداوم آلودگی هوا، تمامی دستگاههای اجرایی و مراکز آموزشی استان روز چهارشنبه به صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، منصور شیشهفروش عصر سهشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران و کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا بیان کرد: مجموعه تصمیمات اتخاذشده در استان با هدف مهار همزمان افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا و وضعیت نامطلوب هوا اتخاذ شده است.
او با اشاره به اعلام هشدار سطح نارنجی از سوی مراجع تخصصی ادامه داد که این شرایط ضرورت اعمال محدودیتهای موقت برای حفظ سلامت شهروندان را دوچندان کرده است.
وی با اشاره به استقرار ۱۰ تیم پایش در سطح استان گفت: این گروهها براساس برنامهریزی انجامشده، روزانه وضعیت زیستمحیطی واحدهای صنعتی، کارگاهی و تولیدی را رصد میکنند.
به گفته او، از ابتدای آبانماه تاکنون یکهزار و ۳۴۰ بازدید تخصصی ثبت شده که حاصل آن ابلاغ ۲۷۸ اخطار و معرفی ۷۷ واحد به دستگاه قضایی به دلیل بیتوجهی به الزامات کاهش آلایندگی بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان افزود که براساس گزارش مرکز بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی اصفهان و کاشان، روند افزایشی ابتلا به آنفلوانزا و همزمانی آن با سکون جو، لزوم اعمال تصمیمات محدودیتی را قطعی کرده است.
او اعلام کرد: روز چهارشنبه پنجم آذرماه تمامی ادارات دولتی، مؤسسات عمومی، بانکها و بیمهها بهجز مراکز امدادی، درمانی، خدماترسان و شعب کشیک بانکی بهصورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.
وی همچنین عنوان کرد که فعالیت تمامی مقاطع آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز علمی، آموزشی و فرهنگی در سراسر استان تا پایان هفته غیرحضوری خواهد بود. او افزود که مهدهای کودک، پیشدبستانیها و مراکز آموزش استثنایی نیز در این بازه زمانی تعطیل خواهند بود.
شیشهفروش با اشاره به ضرورت همراهی عمومی تصریح کرد که رعایت توصیههای بهداشتی از جمله استفاده از ماسک برای بیماران، پرهیز از حضور در مکانهای پرتجمع، شستوشوی مکرر دستها و رعایت اصول خودمراقبتی، نقش مهمی در کاهش بار بیماری و آلودگی دارد.
او تاکید کرد که این توصیهها براساس دستورالعملهای مرکز بهداشت استان بهویژه در شرایط آلودگی هوا به مردم اطلاعرسانی شده است.
وی با اشاره به گزارشهای هواشناسی افزود که از روز پنجشنبه بهتدریج غلظت آلایندهها کاهش یافته و شاخص کیفیت هوا در محدوده زرد قرار خواهد گرفت. او ابراز امیدواری کرد که از نیمه دوم آذرماه، با ورود سامانههای بارشی از سمت جنوب، وضعیت پایدارتری در حوزه آلودگی هوا ایجاد شود.