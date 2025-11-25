به گزارش ایلنا، حسن قربانی افزود: امروز دیگر نمی‌توان از مدیریت شهری سخن گفت و بحران آب و آلودگی هوا را نادیده گرفت، سلامت شهروندان در گرو تصمیمات درست در این بخش‌ها است و در شورای شهر تلاش شده نگاه سلامت‌محور در اولویت قرار داده شود.

وی ادامه داد: تمرکز مدیریت شهری بر آب، هوا و فضای سبز، یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی است که با زندگی روزمره مردم پیوند خورده است. اگر این 3 محور به درستی مدیریت شوند، کیفیت زندگی شهروندان ارتقا می‌یابد و اراک می‌تواند به شهری سالم‌تر و زیست‌پذیرتر تبدیل شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر اراک به بحران کم‌آبی در این شهر اشاره کرده و اظهار داشت: یکی از راهکارهای جدی، استفاده از پساب تصفیه‌شده برای آبیاری فضای سبز است که تاکنون حدود 250 لیتر بر ثانیه پساب وارد چرخه شده است.

قربانی به تصریح کرد: با وعده استاندار مرکزی مبنی بر تأمین 250 لیتر دیگر منابع آبی، مجموعاً 500 لیتر بر ثانیه آب در اختیار شهرداری قرار خواهد گرفت. این اقدام فشار بر منابع آب شرب را کاهش می‌دهد و از طرفی به توسعه پایدار فضای سبز کمک می‌کند.

وی بیان داشت: هوای اراک در شرایط بحرانی قرار دارد و نمی‌توان به صورت جزیره‌ای با این مشکل برخورد کرد. بخشی از اعتبارات کاهش آلودگی هوا به پروژه‌های مدیریت پساب اختصاص یافته تا همزمان 2 چالش بزرگ شهر یعنی آب و هوا با یک نگاه جامع مدیریت شود.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر اراک به موضوع بودجه سازمان سیما و منظر شهری اشاره داشته و تأکید کرد: پروژه‌های مصوب باید به طور کامل اجرا شوند، اگر برخی طرح‌ها قابلیت اجرا نداشته باشند، اعتبارات آنها به پروژه‌های اولویت‌دار منتقل خواهد شد.

