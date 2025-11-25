روابطعمومی دادگستری استان مرکزی اعلام کرد:
بازداشت فرد هتاک به ساحت مقدس حضرت فاطمهالزهرا (س) در فضای مجازی
در پی انتشار پست توهینآمیز نسبت به ساحت حضرت فاطمهالزهرا (س) توسط یکی از کاربران فضای مجازی در اراک، دادگستری کل استان مرکزی در اطلاعیهای، از بازداشت فرد هتاک خبر داد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابطعمومی دادگستری استان مرکزی، در پی انتشار متن هتاکانه یکی از فعالین فضای مجازی در صفحه شخصی خود به ساحت مقدس بانوی 2 عالم، حضرت فاطمهالزهرا (س) موضوع بلافاصله در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب اراک قرار گرفته است.
در این راستا و با صدور دستور قضایی، فرد هتاک که سبب جریحهدار شدن احساسات مردم مؤمن و ارزش مدار استان مرکزی شده است، بازداشت شده و جهت اخذ توضیحات این اتفاق و سیر فرایند قانونی در اختیار بازپرس مربوطه در دستگاه قضایی قرار گرفت.
بدیهی است دستگاه قضایی کشور و استان مرکزی همواره نسبت به حفظ حرمت و رعایت شئونات دینی و انقلابی که خواست و مطالبه قاطبه عموم شهروندان بوده و خواهد بود، مطابق قانون و بدون اغماض ورود و برخورد لازم را خواهد داشت.