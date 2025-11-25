به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان مرکزی، در پی انتشار متن هتاکانه یکی از فعالین فضای مجازی در صفحه شخصی خود به ساحت مقدس بانوی 2 عالم، حضرت فاطمه‌الزهرا (س) موضوع بلافاصله در دستور کار دادسرای عمومی و انقلاب اراک قرار گرفته است.

در این راستا و با صدور دستور قضایی، فرد هتاک که سبب جریحه‌دار شدن احساسات مردم مؤمن و ارزش مدار استان مرکزی شده است، بازداشت شده و جهت اخذ توضیحات این اتفاق و سیر فرایند قانونی در اختیار بازپرس مربوطه در دستگاه قضایی قرار گرفت.

بدیهی است دستگاه قضایی کشور و استان مرکزی همواره نسبت به حفظ حرمت و رعایت شئونات دینی و انقلابی که خواست و مطالبه قاطبه عموم شهروندان بوده و خواهد بود، مطابق قانون و بدون اغماض ورود و برخورد لازم را خواهد داشت.

