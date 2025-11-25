به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در جریان بازدید از شرکت صنعتی گام اراک به عنوان روز همت اقتصادی، افزود: هر شرکت فعال قادر است تا سقف 1000 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کند و این امکان برای مجموعه‌هایی که قصد ایجاد نیروگاه تا ظرفیت 3 مگاوات دارند نیز فراهم است.

وی ادامه داد: در شرایطی که برخی واحدها با محدودیت نقدینگی روبرو هستند، این حمایت مالی می‌تواند بخش مهمی از مشکلات آنان را برطرف کند. با اجرای این سیاست‌ها، موانع تولید به صورت مرحله‌ای برطرف و زمینه برای افزایش بهره‌وری و توسعه فعالیت واحدهای صنعتی استان فراهم خواهد شد.

استاندار مرکزی بر لزوم همکاری شرکت‌ها برای تکمیل سازه‌ها و زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه‌ها تأکید کرده و اظهار داشت: هدف این است که مسیر اجرای پروژه‌ها کوتاه و هموار شود و سرمایه واحدها در جهت پیشبرد فعالیت‌های تولیدی بکار گرفته شود.

