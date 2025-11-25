استاندار:
رفع موانع تولید در کارخانههای موادغذایی استان مرکزی با جدیت پیگیری میشود
استاندار مرکزی گفت: رفع موانع تولید در کارخانههای موادغذایی این استان با جدیت پیگیری میشود. صنایع غذایی در ایجاد اشتغال و تامین نیاز بازار داخلی نقش مهمی دارند. هدف اصلی مجموعه مدیریتی استان ایجاد محیطی پایدار برای فعالیت واحدهای صنعتی و جلوگیری از توقف چرخه تولید است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیهوکیلی در جریان بازدید از کارخانه کالبر اراک به عنوان روز همت اقتصادی، افزود: استانداری مرکزی مواردی از جمله رفع کاستیها، کاهش بروکراسی اداری و اجرای اقدامات حمایتی را در دستور کار دارد و هر اقدامی که در چارچوب قانون امکانپذیر باشد برای تقویت تولید انجام خواهد داد.
وی به حضور مدیران دستگاههای اجرایی در روند بازدید از واحدهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی اشاره کرده و ادامه داد: پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی جزء برنامههای مستمر مجموعه مدیریتی این استان است و هیچ پروندهای بدون نتیجه رها نخواهد شد.
استاندار مرکزی به بازدیدی که از مجموعه کالبر انجام داده است اشاره کرده و اظهار داشت: مشکلات واحد تولیدی کالبر اراک به صورت میدانی و دقیق بررسی شده و دستگاههای اجرایی موظف هستند در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به رفع موانع قابل حل، اقدام کنند.
زندیهوکیلی تصریح کرد: در جریان این بازدید، موضوعات مربوط به تأمین مواد اولیه، فرایندهای تولید، مسائل بانکی و مجوزهای مرتبط احصا شده است. در این راستا برای هر مورد، مسئول مشخص تعیین شد تا روند پیگیری با سرعت بیشتری انجام شود.
درجریان بازدید استان مرکزی از این واحد تولیدی صنایع غذایی، خط تولید پنیر پیتزا در کارخانه کالبر اراک به بهرهبرداری رسید. بدهی بانکی، مشکلات مالیاتی، بدهی به تأمین اجتماعی و مشکل تأمین مواد اولیه از مهمترین مشکلات مطرح شده در این کارخانه تولیدی بود.