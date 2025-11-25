معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد:
موظفیم زمینه حضور حداکثری در پای صندوق های اخذ رای را فراهم کنیم
انتخابات کهگیلویه و بویراحمد الکترونیکی برگزار می شود
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد بر مشارکت حداکثری در انتخابات شوراهای شهر و روستا تاکید و اظهارداشت: یکی از راهکارهای دشمن برای ایجاد اختلاف، کاهش مشارکت مردمی است.
به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد،"فتاح محمدی" در سومین نشست ستاد انتخابات استان کهگیلویه و بویراحمد در سالن شماره یک استانداری این استان، خاطرنشان کرد: ما موظفیم با تمهید مقدمات لازم از جمله آموزش فرمانداران، بخشداران و عوامل اجرایی، تبلیغات مناسب و فراهمآوری زیرساختهای ضروری، زمینه حداکثری حضور مردم در پای صندوقهای رأی را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه طبق برنامهریزیهای انجام شده، انتخابات اردیبهشت ماه سال آیندهِ شورای شهر و روستا در استان کهگیلویه و بویراحمد بصورت الکترونیکی برگزار میشود، یادآورشد: با توجه به الکترونیکی بودن برگزاری انتخابات، وجود زیرساختهای مخابراتی و تلفن همراه پایدار، امری حیاتی و ضروری است.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: راهاندازی و تکمیل شبکه فیبرنوری تا آخرین نقاط روستایی نیازمند به این زیرساخت، در دستور کار فوری و جدی قرار گیرد.
محمدی بر ضرورت برنامهریزی و اجرای دورههای آموزشی برای اعضای هیئتهای اجرایی و نظارت، تدوین و ابلاغ برنامه زمانبندی دقیق برای فرآیند تأیید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی تاکید و خواستار برگزاری نشست های منظم و تعامل سازنده بین هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی شد.