ساخت 100 هزار خانه سازمانی مهمترین اولویت فراجا است / رکورد جهانی فراجا در ساخت 1500 واحد مسکونی در 190 روز

فرمانده کل انتظامی کشور به برنامه ساخت 100 هزار خانه سازمانی فراجا در سراسر کشور اشاره کرده و گفت: مسکن کارکنان مهمترین اولویت و دغدغه فراجا است. تأمین و ساخت منازل سازمانی برای کارکنان نه تنها یک ضرورت سازمانی در راستای ارتقاء معیشت است، بلکه نقشی مهم در ارتقاء کیفیت زندگی و افزایش انگیزه خدمترسانی کارکنان انتظامی ایفا میکند. برای حل این مشکل ساخت 100 هزار واحد مسکونی ویژه کارکنان فراجا در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار احمدرضا رادان در جریان سفر به استان مرکزی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، افزود: دستیابی به هدفگذاری تعیینشده تا پایان سال جاری در حوزه ساخت منازل مسکونی امری الزامی است. این رویکرد نشاندهنده عزم جدی فرماندهی انتظامی کشور در حمایت از کارکنان و خانوادههای آنان و ارتقاء سطح معیشت و رفاه سازمانی است. بر این اساس تدابیر ویژهای اتخاذ شده و فعالیتها و اقدامات لازم در این خصوص در حال اجرا است.
وی به رکورد جهانی فراجا در ساخت 1500 واحد مسکونی سازمانی در بازه زمانی 190 روز اشاره کرده و ادامه داد: ساخت 1500 واحد مسکن سازمانی در بازه زمانی یاد شده با بهرهگیری از تکنولوژی های روز دنیا یک حرکت بزرگ و رکورد جهانی است. این خانهها مجهز به سیستم تصفیه آب با قابلیت مصرف مجدد 70 درصد، کنترلهای هوشمند و پنلهای خورشیدی هستند. هدف پلیس ارتقاء معیشت پرسنل و استفاده از فناوریهای نوین است و تحقق این برنامهها نیازمند حمایتهای همهجانبه است.
فرمانده کل انتظامی کشور از صدور مجوز رئیسجمهور برای بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی در نگهداری و بروزرسانی دوربینهای هوشمند کنترل سرعت خبر داد و اظهار داشت: تجهیز بزرگراهها به دوربینهای کنترل سرعت از دیگر برنامههای الویتدار فراجا است. این دوربینها میتوانند در کاهش تصادفات اثرگذار باشند. اولویت نخست پلیس تجهیز بزرگراهها و مسیرهای پرتردد از جمله بزرگراه کربلا به دوربینهای کنترل سرعت است که در این راستا اقدامات خوبی در حال اجرا است.
سردار رادان تصریح کرد: همدلی و همبستگی مردم در جریان جنگ تحمیلی 12 روزه نقشه دشمنان را خنثی کرد و برنامههای دشمن را ناکام گذاشت. مردم ایران به جهانیان و به خصوص دشمنان کشور نشان دادند که تا پای جان از میهن خود دفاع میکنند. شهدا با ایثار و فداکاری خود امنیت و آرامش امروز جامعه را رقم زدهاند و خانوادههای آنان میراثداران این ارزش والا هستند. توجه به شأن و منزلت خانوادههای شهدا وظیفهای است که باید همواره در صدر برنامهها قرار گیرد.
وی بیان داشت: سهم استان مرکزی از برنامه هدفگذاری شده ساخت منازل مسکونی، 1000 واحد مسکن است. امروز در این استان اتفاقات خوبی در بخش کاهش جرایم و افزایش کشف رخ داده و وضعیت کاهش تصادفات درونشهری نسبت به برونشهری مطلوبتر است. خوشبختانه با اقدامات خوبی که در مجموعه انتظامی استان مرکزی در سال جاری انجام شده است شاهد کاهش تلفات رانندگی و افزایش کشفیات در سطح این استان هستیم.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی نیز در این دیدار بر موضوع تأمین مسکن نیروهای فراجا تأکید کرد و گفت: مسئله تأمین مسکن نیروهای مسلح باید به طور جدی و قطعی در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد. کشور با کمبود زمین مواجه نیست. نهادهای ذیربط باید زمینهای موجود را برای ساخت مسکن در اختیار نیروهای مسلح قرار دهند. آرامش خانوادهها و تأمین معیشت پرسنل نیروی از جمله مسائل مهم است و نباید بیش از 15 درصد درآمد آنان برای تأمین مسکن هزینه شود.
آیتاله قربانعلی دری نجفآبادی قانون برنامه هفتم توسعه کشور در موظف کردن وزارت راهوشهرسازی در راستای تأمین زمین مورد نیاز نیروهای مسلح را یادآوری کرده و در این خصوص افزود: کشور باید به هر قیمتی تأمین مسکن نیروهای مسلح را تضمین کند و این موضوع نباید دچار تأخیر شود. کشور در سالهای اخیر شرایط سختی را پشت سر گذاشته است. باید آمادگیها چند برابر شود و از تمامی ظرفیتهای فیزیکی، روحی، معنوی و علمی در جهت پیشبرد اهداف والای کشور استفاده گردد.
وی به 3 اولویت اساسی حکومتها اشاره کرده و ادامه داد: نخستین اولویت حکومتها صیانت از مرزها است، امروز علاوه بر مرزهای فیزیکی، صدها مرز اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی و مجازی نیز وجود دارد که نیازمند مراقبت جدی است. دومین اولویت حکومتها حمایت از مظلومان و تأمین حقوق آنان است و مسئولیت تمامی ارکان کشور است. سومین اولویت حکومتها انتخاب افراد صالح و کاردان در مسئولیتها است. حضور مدیران شایسته و دلسوز در تمامی سطوح میتواند معجزهگر باشد.