رئیس اتاق تعاون استان اصفهان:
اولین اجلاس سرمایهگذاری در تولید مسکن در اصفهان برگزار میشود
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان از برگزاری اولین اجلاس سرمایهگذاری در تولید مسکن در اصفهان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از اصفهان، حبیبالله بهرامی، امروز سهشنبه در نشست خبری اولین اجلاس سرمایهگذاری در تولید مسکن، اظهار کرد: این اجلاس با هدف تبیین ظرفیتهای بخش تعاون در تولید مسکن و بررسی راهکارهای جذب سرمایهگذاری در این بخش برگزار میشود.
وی با اشاره به اهمیت موضوع مسکن در سیاستهای کلان کشور گفت: بر اساس قانون اساسی، دولت موظف است در کنار تأمین آموزش، سلامت و درمان، موضوع تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه را بهصورت جدی پیگیری کند. بخش تعاون میتواند در این حوزه نقشآفرینی مؤثری داشته باشد و تعاونیها بستر مناسبی برای تولید، توزیع و عرضه مسکن مقرونبهصرفه فراهم آوردهاند.
بهرامی افزود: مسکن در اقتصاد کشور جایگاه ویژهای دارد و اگر روند ساختوساز هدفمند و برنامهریزیشده دنبال شود، نهتنها خانوادهها صاحبخانه میشوند بلکه زمینه رشد اشتغال و رونق تولید در صدها رشته مرتبط با ساختوساز فراهم میشود.
وی تأکید کرد: بر اساس بررسیها، حدود ۴۰۰ شغل بهطور غیرمستقیم با تولید مسکن در ارتباط هستند و همین موضوع سبب شده ساختوساز به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی کشور تبدیل شود.
رئیس اتاق تعاون استان اصفهان با اشاره به طرحهای اخیر در زمینه سهمیهگذاری پروژههای مسکونی گفت: در هفته گذشته طرحی پیشنهادی برای سهمیهگذاری در تولید مسکن در چارچوب برنامههای تعاونیها مطرح شد که با هدف حمایت از پروژههای مردمی و تسریع روند ساخت مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح میتواند موجب تقسیم هدفمند منابع و افزایش مشارکت در تولید مسکن کارگری و کارمندی شود.
بهرامی خاطرنشان کرد: تعاون بهعنوان یکی از ارکان اقتصاد کشور، ضمن دارا بودن ظرفیت جذب سرمایههای خرد، میتواند پیشران توسعه در بخش مسکن باشد. اتحادیهها و اتاقهای تعاون استان آمادگی دارند تا با همکاری دولت، بخش خصوصی و نظام بانکی، سهم خود را در نهضت ملی مسکن افزایش دهند.
وی با اشاره به نقش رسانهها در فرهنگسازی این حوزه گفت: برگزاری اجلاس سرمایهگذاری در تولید مسکن فرصتی برای همافزایی و شناخت ظرفیتهای بخش تعاون است تا بتوانیم گامهای عملی در رفع نیاز مسکن اقشار مختلف برداریم و اصفهان را به استان پیشتاز در حوزه تعاونیهای تولید مسکن تبدیل کنیم.