خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارتفاعات سپیدار بویراحمد طعمه حریق شد

ارتفاعات سپیدار بویراحمد طعمه حریق شد
کد خبر : 1718912
لینک کوتاه کپی شد.

آتش به شکل بیرحمانه ای در حال سوزاندن ارتفاعات جنگلی و مرتعی در بخش سپیدار از توابع شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد است.

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، شعله های آتش که از ساعتی پیش در ارتفاعات بخش سپیدار از توابع شهرستان بویراحمد شروع شده، همچنان در حال گسترش بوده و متاسفانه تلاش مردم منطقه برای خاموش نمودن این شعله ها تاکنون به جایی نرسیده است.

پوشش گیاهی این ارتفاعات، درختچه و علفزار خشک بوده که وزش شدید باد، بر سرعت شعله های آتش می افزاید و بدلیل نبود امکانات مناسب، مردم منطقه نمی توانند این شعله ها را خاموش کنند.

تا لحظه ارسال خبر، نهادهای دولتی برای خاموش نمودن شعله های آتش در محل آتش سوزی حضور نداشته و مردم به تنهایی در حال خاموش نمودن شعله ها هستند.

به گزارش ایلنا، بخش سردسیری سپیدار از توابع شهرستان بویراحمد در 40 کیلومتری یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات