ارتفاعات سپیدار بویراحمد طعمه حریق شد

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، شعله های آتش که از ساعتی پیش در ارتفاعات بخش سپیدار از توابع شهرستان بویراحمد شروع شده، همچنان در حال گسترش بوده و متاسفانه تلاش مردم منطقه برای خاموش نمودن این شعله ها تاکنون به جایی نرسیده است.

پوشش گیاهی این ارتفاعات، درختچه و علفزار خشک بوده که وزش شدید باد، بر سرعت شعله های آتش می افزاید و بدلیل نبود امکانات مناسب، مردم منطقه نمی توانند این شعله ها را خاموش کنند.

تا لحظه ارسال خبر، نهادهای دولتی برای خاموش نمودن شعله های آتش در محل آتش سوزی حضور نداشته و مردم به تنهایی در حال خاموش نمودن شعله ها هستند.

به گزارش ایلنا، بخش سردسیری سپیدار از توابع شهرستان بویراحمد در 40 کیلومتری یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد واقع شده است.

