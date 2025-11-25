استقرار هوای ناسالم و بسیارناسالم در قزوین و محمدیه

به گزارش ایلنا از قزوین، قدرت‌الله مهدیخانی در تشریح این خبر گفت: در حال حاضر شاخص آلایندگی هوا در شهر قزوین 182 واحد بوده و هوای این شهر در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم قرار گرفته است.

وی افزود: شاخص آلایندگی هوا در شهر محمدیه در حال حاضر 246 واحد بوده و بنابراین هوای این شهر در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم قرار گرفته است، در ضمن شاخص آلایندگی در شهر الوند 130 واحد بوده و هوای این شهر برای گروه‌های حساس ناسالم است.

مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین گفت: در شهر محمدیه که هوا بسیار ناسالم است، افراد باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند.

مهدیخانی عنوان کرد: در شهر قزوین نیز که وضعیت هوا ناسالم است، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری کنند و افراد دیگر نیز باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

وی ادامه داد: در شهر الوند که آلودگی هوا در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

