کشف ماینرهای غیرمجاز در رشت و معرفی متهم ۴۳ ساله به مرجع قضایی

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ محمد خوش خلقت، رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان اظهار داشت: برابر اخبار واصله مبنی بر نگهداری تعدادی دستگاه غیرمجاز تولید ارز دیجیتال در شهر رشت، بلافاصله تیمی از کارکنان پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان به همراه ماموران شرکت توزیع برق با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی استان به آدرس گزارش شده اعزام و در بازدید به عمل آمده تعداد ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز و ۳ دستگاه متعلقات ماینر را کشف کردند.

وی افزود: برابر نظر کارشناسان ارزش ریالی ماینرهای مکشوفه ۱۶ میلیارد ریال برآورد شده و در این خصوص متهم ۴۳ ساله به مرجع قضایی معرفی شد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان تصریح کرد: از شهروندان عزیز درخواست می‌گردد هر گونه اطلاعات و اخبار در زمینه استخراج ارز دیجیتال را بلافاصله به سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۰۹۶۳۰۰ اطلاع‌رسانی کنند.

