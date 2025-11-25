به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سردار مهدی حاجیان در این خصوص اظهار کرد: در پی کسب اخباری مبنی بر وقوع یک فقره زمین خواری در سطح وسیع، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان، پس از هماهنگی‌های قضائی و بررسی‌های لازم، موفق به کشف یک فقره زمین خواری در حومه شهر کرمانشاه به متراژ ۸۵ هزار مترمربع و به ارزش ۳۴۰۰ میلیارد ریال شدند.

حاجیان با اشاره به دستگیری دو نفر در این راستا، تصریح کرد: این افراد به همراه پرونده متشکله جهت صدور حکم لازم، روانه مراجع قضائی شدند.

