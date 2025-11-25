کشف ۸۵ هزار مترمربع زمینخواری در کرمانشاه
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۸۵ هزار متر مربع زمین خواری توسط کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.
به گزارش ایلنا از کرمانشاه، سردار مهدی حاجیان در این خصوص اظهار کرد: در پی کسب اخباری مبنی بر وقوع یک فقره زمین خواری در سطح وسیع، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.
وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان، پس از هماهنگیهای قضائی و بررسیهای لازم، موفق به کشف یک فقره زمین خواری در حومه شهر کرمانشاه به متراژ ۸۵ هزار مترمربع و به ارزش ۳۴۰۰ میلیارد ریال شدند.
حاجیان با اشاره به دستگیری دو نفر در این راستا، تصریح کرد: این افراد به همراه پرونده متشکله جهت صدور حکم لازم، روانه مراجع قضائی شدند.