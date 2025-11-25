خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۸۵ هزار مترمربع زمین‌خواری در کرمانشاه

کشف ۸۵ هزار مترمربع زمین‌خواری در کرمانشاه
کد خبر : 1718874
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف ۸۵ هزار متر مربع زمین خواری توسط کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از کرمانشاه،  سردار مهدی حاجیان در این خصوص اظهار کرد: در پی کسب اخباری مبنی بر وقوع یک فقره زمین خواری در سطح وسیع، موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان، پس از هماهنگی‌های قضائی و بررسی‌های لازم، موفق به کشف یک فقره زمین خواری در حومه شهر کرمانشاه به متراژ ۸۵ هزار مترمربع و به ارزش ۳۴۰۰ میلیارد ریال شدند.

 حاجیان با اشاره به دستگیری دو نفر در این راستا، تصریح کرد: این افراد به همراه پرونده متشکله جهت صدور حکم لازم، روانه مراجع قضائی شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات